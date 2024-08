Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder musi odrzucić jeden kierunek

Jakub Moder, podobnie jak Jakub Kiwior, nie został powołany do kadry meczowej na premierową serię zmagań w Premier League. Obaj piłkarze są łączeni ze zmianą klubowych barw jeszcze w tym okienku. Brighton nie widzi miejsca dla pomocnika reprezentacji Polski, natomiast Arsenal nie traktuje obrońcy jako niezbędnego w swoim składzie.

Do tej pory Moder był łączony z dwoma klubami z Premier League. Zainteresowanie 25-latkiem wyrażały przede wszystkim Everton i Leicester. Najpierw, jeszcze w zimie, upadł temat przenosin na Goodison Park, a przed startem sezonu 2024/25 znacznie oddaliła się możliwość przeprowadzki na King Power Stadium. Teraz wszystko wskazuje na to, że Polak nie zostanie zawodnikiem Lisów.

The Foxes właśnie potwierdzili transfer Oliviera Skippa. Tottenham otrzymał za niego 20 milionów funtów (ok. 23,5 mln euro) podstawowej kwoty. Spurs mogą liczyć także na 5 mln (ok. 6 mln euro) w formie bonusów. 23-latek podpisał kontrakt aż do 30 czerwca 2029 roku. Ten ruch oznacza, że Moder nie dołączy do ekipy prowadzonej przez Steve’a Coopera. Skipp występuje w środku pola, tak samo jak reprezentant Biało-Czerwonych.

