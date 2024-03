IMAGO / Danny Lawson Na zdjęciu: Chris Wilder

Sheffiled to czerwona latarnia ligi

Drużyna uzbierała 13 punktów

W poniedziałek przegrała 0:6 z Arsenalem

Sheffield zdruzgotane serią porażek

Nadzieja na to, że Sheffield United pozostanie w elicie na kolejny sezon zgasła już dawno. Chris Wilder przyznaje, że zarówno on, jak i jego zespół są totalnie rozbici. Dobitnie pokazał to pojedynek z Arsenalem.

– Zmagam się z tym wszystkim osobiście i jest mi naprawdę ciężko. Wiem jacy są fani Sheffield i zdaję sobie z tego sprawę, że także to przeżywają – przyznał Chris Wilder, odnosząc się przy okazji do reakcji wielu kibiców, którzy już w pierwszej połowie zaczęli opuszczać trybuny.

Sheffield United zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i ma w dorobku ledwie 13 punktów. Klub jest już myślami przy kolejnym sezonie, jaki spędzi w Championship.

– Obecne rozgrywki są dla nas przepełnione bólem. Mamy wielu piłkarzy, którzy zostali w angielskiej elicie złamani, po prostu zniszczeni. Oto, co Premier League może z tobą zrobić – skomentował Wilder.

Pytany o tak dotkliwą porażkę, odparł: – Zastosowaliśmy taktykę, która sprawdziła się nie najgorzej na tle Liverpoolu. Niestety rywal nas wypunktował. Sami mu w tym pomogliśmy licznymi błędami w defensywie.