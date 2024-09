Guardiola musi podjąć decyzję. Man City ma na oku jego następcę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Michel potencjalnym następcą Guardioli w Manchesterze City

Manchester City od wielu lat ma status najlepszego klubu w Premier League. Przede wszystkim sukcesy Obywateli to zasługa Pepa Guardioli, który od 2016 roku pełni rolę szkoleniowca zespołu z Etihad Stadium. Era 53-letniego trenera wydaje się powoli dobiegać końca, gdyż jego umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na tę chwilę Hiszpan wciąż nie parafował nowego kontraktu.

W związku z brakiem decyzji Guardioli w mediach pojawiają się różnego rodzaju informacje odnośnie jego przyszłości. Część z nich sugeruje, że wciąż będzie pracował w Manchesterze City, zaś druga część jest przekonana, że zrobi sobie przerwę od futbolu. Zarząd The Citiziens, aby być przygotowanym na każdy scenariusz, rozpoczął przegląd ewentualnych następców doświadczonego trenera.

Jak informuje portal todofichajes.com największe szanse, aby wejść w buty Pepa Guardioli, ma trener Girony – Michel. 48-latek dał się poznać bliżej światu w poprzednim sezonie. Jego drużyna była rewelacją La Liga, a sezon ukończyli na 3. miejscu, co dało im historyczny awans do rozgrywek Ligi Mistrzów. Praca w Katalonii otworzyła przed Michelem drzwi do największych klubów w Europie. Ponadto na jego korzyść działa również fakt, że Manchester City i Girona mają tego samego właściciela, czyli City Football Group.

Guardiola podczas pobytu w Manchesterze City zdominował Premier League, gdzie tytuł mistrzowski świętował aż sześć razy. Do tego dołożył również triumf w krajowych pucharach, Superpucharze Europy oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. W sezonie 2022/2023 sięgnął z Obywatelami po upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów.