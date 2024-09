Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fabian Ruiz celem Barcelony, Frenkie De Jong ma być częścią transakcji

FC Barcelona od zimowego okna transferowego będzie mogła ponownie rywalizować na rynku z innymi klubami. La Liga w ostatnich dniach przekazała informacje odnośnie nowego limitu wynagrodzenia. Duma Katalonii ma prawie dwa razy większy limit niż poprzednio, co oznacza, że w najbliższym czasie można spodziewać się kilku nowych transferów na Camp Nou.

Jednym z zawodników, którzy przykuli uwagę zarządu Dumy Katalonii jest pomocnik Paris Saint-Germain – Fabian Ruiz. Reprezentant Hiszpanii nie może liczyć na regularną grę w paryskim klubie. Niedawno pojawiły się wieści, że jego usługami interesuje się również Real Madryt. Wielkim fanem piłkarza jest sam Carlo Ancelotti, który zna go z czasów pracy w SSC Napoli w latach 2018-2019.

Z informacji dziennika Sport wynika, że FC Barcelona, aby sprowadzić Fabiana jest gotowa zaoferować PSG jedną z obecnych gwiazd zespołu, czyli Frenkiego De Jonga. Holender ma ważny kontrakt tylko do czerwca 2026 roku i wciąż nie podpisał nowej umowy. Jeśli do przyszłego lata nie zwiąże się z Blaugraną nowym kontraktem, to prawdopodobnie opuści drużynę w letnim oknie transferowym.

Warto zaznaczyć, że De Jong od kwietnia pauzuję ze względu na uraz kostki. Choć początkowo sugerowano, że przerwa zawodnika potrwa miesiąc, to nadal nie doszedł do pełni sił. Niedawno odmówił zaleceń lekarzy, którzy sugerowali, aby poddał się operacji.