Maurizio Sarri wkrótce może wrócić do pracy w klubie. Włoski szkoleniowiec bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań West Hamu United oraz Newcastle United – podaje „Il Messaggero”.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Sarri na celowniku West Hamu i Newcastle

Na początku marca Maurizio Sarri podjął ważną decyzję. Włoski szkoleniowiec miał dość pracy w Lazio i podał się do dymisji, która została przyjęta przez Claudio Lotito i jego świtę. Od tamtej pory 65-latek pozostaje bez klubu, mimo całkiem sporego zainteresowania. Zatrudnić doświadczonego trenera chciał Spartak Moskwa, jednak oferta rosyjskiego zespołu została natychmiastowo odrzucona.

Jak się okazuje, Maurizio Sarri od przyszłego sezonu może nie tylko wrócić do pracy w klubie, ale również do Premier League. Według informacji przekazanych przez „Il Messaggero”, włoski szkoleniowiec znalazł się w kręgu zainteresowań West Hamu United oraz Newcastle United. 65-latek zaczął być postrzegany jak następca zarówno Davida Moyesa, jak i Eddiego Howe’a. Oba angielskiego zespoły nie prezentują w tym sezonie odpowiedniej formy, dlatego rozważają zatrudnienie Sarriego od początku przyszłej kampanii. Jednak na konkretnie informacje w tej sprawie będziemy musieli poczekać do lata.

Maurizio Sarri w przeszłości miał okazję pracować w Premier League. 65-latek był szkoleniowcem Chelsea w sezonie 2018/19. Włoch poprowadził „The Blues” w 63. meczach. Zespół pod wodzą włoskiego trenera wygrał aż 40 spotkań. Oprócz londyńskiego klubu, neapolitańczyk w swojej karierze był opiekunem m.in. Empoli, Napoli, Juventusu czy też Lazio.

