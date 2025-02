Manchester United od momentu, gdy władze w klubie przejął sir Jim Ratcliffe, to na dobre wprowadza tryb oszczędnościowy. Nowe informacje na ten temat przekazał The Guardian.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Man Utd ma zamknąć stołówkę pracowniczą

Manchester United w tej kampanii jest daleki od dobrej dyspozycji. Drużyna zawodziła pod dowództwem Erika ten Haga i za bardzo sytuacja nie zmieniła się od momentu, gdy stery nad Czerwonymi Diabłami przejął Ruben Amorim. W kontekście Man Utd nie brakuje jednocześnie spekulacji związanych z letnim oknem transferowym. Mowa przede wszystkim o ruchach do klubu. Jednocześnie władze ekipy z Old Trafford cały czas pracują nad generowaniem nowych oszczędności. Wieści na ten temat przekazał The Guardian.

Według źródła właściciel mniejszościowego pakietu akcji Manchesteru United, Jim Ratcliffe, planuje zamknięcie stołówki pracowniczej na stadionie klubu. Może to mieć miejsce już pod koniec tygodnia. Bezpłatne obiady mają zostać zastąpione owocami.

Aktualnie pracownicy Man Utd mogą korzystać ze stołówki w klubie za okazaniem specjalnych kart, które uprawniają do bezpłatnych ciepłych posiłków, herbaty i kawy. Niektóre napoje bezalkoholowe są dostępne za dodatkową opłatą. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w bazie treningowej Manchesteru United w Carrington, gdzie bezpłatne obiady będą otrzymywać wyłącznie piłkarze. Pozostałym pracownikom zostanie zaoferowana zupa i pieczywo. Celem takich zmian jest oczywiście zmniejszenie wydatków.

Tymczasem już w środę wieczorem ekipa Rubena Amorima zmierzy się w roli gospodarza z Ipswich Town w Premier League. Starcie odbędzie się o godzinie 20:30.