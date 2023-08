Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: Mason Greenwood

Manchester United uznał Masona Greenwooda niewinnym zarzucanych mu czynów

Klub w porozumieniu z zawodnikiem podjął decyzję, że najlepsze dla jego kariery będzie odejście

Anglik również wydał oświadczenie, w którym podziękował za wsparcie, a także podkreślił, ze decyzja podjęta została wspólnie z przedstawicielami

Manchester United i Mason Greenwood ogłosili rozstanie

Wyjątkowo długo trwało postępowanie Manchesteru United wobec Masona Greenwooda. Klub chciał przeprowadzić własne dochodzenie, po którym podjął decyzję o winie, lub jej braku u zawodnika. W poniedziałek poznaliśmy wreszcie ostateczną decyzję Czerwonych Diabłów.

“Na podstawie dostępnych nam dowodów doszliśmy do wniosku, że materiał opublikowany w internecie nie przedstawia pełnego obrazu sprawy. Mason nie popełnił przestępstw, za które został pierwotnie oskarżony. Popełnił jednak błędy, za które bierze pełną odpowiedzialność. Wszyscy zaangażowani, w tym sam Mason, dostrzegają trudności związane ze wznowieniem przez niego kariery w Manchesterze United. W związku z tym uzgodniono, że najwłaściwsze byłoby, gdyby zrobił to z dala od Old Trafford. Będziemy współpracować z Masonem, aby to osiągnąć” – brzmi fragment oświadczenia klubu.

Swoje oświadczenie w mediach społecznościowych postanowił opublikować również napastnik Manchesteru United. Podziękował w nim za wsparcie ze strony klubu i bliskich. Podkreślił również, że decyzja o rozstaniu z zespołem z Old Trafford podjęta została w zgodzie ze sternikami klubu.

