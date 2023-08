fot. Imago/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Marco Verratti

Paris Saint-Germain nie wiąże przyszłości z Marco Verrattim

Włoski pomocnik może tego lata opuścić szeregi Paris Saint-Germain

Niespodziewanym kierunkiem jego potencjalnej przeprowadzki stał się Manchester United

Verratti jednak może zostać w Europie

Paris Saint-Germain chce tego lata rozstać się ze swoimi weteranami. Luis Enrique poinformował Marco Verrattiego, że ten nie znajduje się w planach na sezon 2023/2024. Włoski pomocnik opuścił już dwa ligowe mecze i jest bliski odejścia.

Najbardziej prawdopodobna wydaje się przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze Al-Ahli intensywnie naciska na transfer, a nawet zdążyło się już porozumieć z samym zawodnikiem. Teraz Saudyjczycy muszą przystąpić do negocjacji z paryżanami, którzy oczekują za swojego lidera środka pola 50 milionów euro.

Nieoczekiwanie, do akcji może wkroczyć Manchester United, który rozgląda się za wzmocnieniami drugiej linii. Wcześniej mówiło się o Sofyanie Amrabacie czy Ryanie Gravenberchu. Na rynku pojawiła się natomiast opcja ściągnięcia piłkarza z najwyższej półki. Póki co Czerwone Diabły nie złożyły oferty, ale może się to niebawem zmienić. Najpierw jednak klub musi sprzedać niechcianych graczy, tak aby zarobić pieniądze na kolejny transfer.

