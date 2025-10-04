Manchester United nie zawiódł na Old Trafford. Ruben Amorim odetchnął [WIDEO]

Manchester United pokonał rewelacyjny w tym sezonie Sunderland (2:0) w 7. kolejce Premier League. Drugiego gola z rzędu dla Czerwonych Diabłów strzelił Benjamin Sesko.

PA Images / Alamy Na zdjęciu:

Benjamin Sesko błyszczy. Ruben Amorim wreszcie może odetchnąć

Manchester United nie może zaliczyć startu sezonu do udanych. Pod wodzą Rubena Amorima drużyna wciąż mierzy się z falą krytyki. Trzy porażki w sześciu ligowych meczach sprawiły, że Czerwone Diabły zajmowały dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League.

W sobotnim spotkaniu w ramach 7. kolejki ekipa portugalskiego menedżera zmierzyła się na Old Trafford z Sunderlandem. Beniaminek w tym sezonie pozytywnie zaskakuje i przed starciem z United zajmował wysokie 6. miejsce w lidze, a jedyną porażkę poniósł w starciu z Burnley.

Gospodarze wyszli na prowadzenie na Old Trafford już w 8. minucie. Po składnej akcji Manchesteru United, Bryan Mbeumo zagrał do Masona Mounta, który precyzyjnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Sunderlandu. W 31. minucie wynik podwyższył Benjamin Sesko, który z bliskiej odległości wykazał się znakomitą intuicją i strzelił drugiego gola od czasu głośnego transferu z RB Lipsk.

Na Old Trafford wreszcie nieco lepsze humory! Manchester United prowadzi 2:0 z Sunderlandem ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA2 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/iPiyr83uCF — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 4, 2025

W drugiej połowie piłkarze Amorima skutecznie kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwalali rywalom przedrzeć się pod własne pole karne. Czerwone Diabły dowiozły prowadzenie do końcowego gwizdka i dzięki temu awansowały na ósme miejsce w tabeli. Po październikowej przerwie na mecze reprezentacji, Manchester United zmierzy się w hicie 8. kolejki z Liverpoolem, natomiast Sunderland podejmie u siebie Wolverhampton.

Manchester United – Sunderland 2:0 (2:0)

1:0 Mason Mount 8′

2:0 Benjamin Sesko 31′