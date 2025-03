Żałoba na Old Trafford. Kibice Man Utd planują protest

Man Utd już w najbliższy weekend rozegra mecz przeciwko Arsenalowi w Premier League. Tymczasem kibice Czerwonych Diabłów planują konkretną akcję na to starcie, podaje Goal.com.

fot. Andy Barton / Alamy Na zdjęciu: Kibice Manchesteru United The 1958

Man Utd w kryzysie. Protest w czerni i marsz fanów przed meczem z Arsenalem

Man Utd w tej kampanii prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań. Ekipa z Old Trafford praktycznie nie liczy się w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów. Goal.com ujawnia natomiast, że fani Czerwonych Diabłów zapowiedzieli protest przed startem rywalizacji z Arsenalem.

Źródło podaje, że grupa kibiców Manchesteru United The 1958 planuje ubrać się na czarno na starcie z Kanonierami. Ma to symbolizować żałobę po doprowadzeniu klubu do powolnej śmierci przez działaczy.

“Klub powoli umiera na naszych oczach, zarówno na boisku, jak i poza nim, a winę za to ponosi wyłącznie obecny zarząd. Pod wieloma względami jest to najpoważniejszy kryzys, z jakim spotkała się Man Utd od czasu katastrofy lotniczej w Monachium, która stała się inspiracją dla naszej nazwy.

Klub stoi w obliczu finansowego armagedonu. Dług jest drogą do ruiny. Sir Matt Busby przewracałby się w grobie, gdyby zobaczył obecną sytuację jednego z największych klubów piłkarskich na świecie, który został postawiony na kolana i pod wieloma względami staje się pośmiewiskiem. Sytuacja klubu pogarsza się i prawdopodobnie będzie się pogarszać.

Wzywamy kibiców, aby powstali, zjednoczyli się i dołączyli do nas w niedzielę o godzinie 15:00 na marszu protestacyjnym przeciwko odrażającym Glazerom i celowemu atakowi klubu na kulturę kibicowską.

Od dłuższego czasu ciężko pracujemy, zarówno na boisku, jak i poza nim, dla dobra kibiców, naszego klubu i piłki nożnej. Dla nas to coś więcej niż tylko klub. Jesteśmy czymś więcej niż tylko numerem na krześle” – brzmi oświadczenie opublikowane przez przedstawicieli kibiców.

Niedzielne starcie z udziałem Man Utd i Arsenalu zacznie się o godzinie 17:30.

