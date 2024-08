Manchester United oddaje pomocnika do Championship

Hannibal Mejbri dołączy do Burnley - informuje "Daily Mail". Pomocnik jest niezadowolony z roli rezerwowego w Manchesterze United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri opuszcza Old Trafford

Manchesteru United jest na finiszu rozmów dotyczących wypożyczenia Hannibala Mejbriego do Burnley. 21-letni pomocnik, który ma jeszcze rok kontraktu z Czerwonymi Diabłami, zamierza odbudować swoją karierę pod wodzą Scotta Parkera w Championship. Burnley dąży do sfinalizowania umowy, która obejmowałaby opcję obowiązkowego wykupu zawodnika latem przyszłego roku.

Mejbri zadebiutował w pierwszej drużynie Manchesteru United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera trzy lata temu. Później był wypożyczany do Birmingham i Sevilli. Z końcem poprzedniego sezonu wrócił do United, ale jego czas na Old Trafford się kończy.

Spadkowicz z Premier League przekonał Mejbriego, który na początku sierpnia narzekał na swoją pozycję w klubie. – Mam dość siedzenia na ławce i oglądania, jak inni grają – mówił.

Pomocnik przygotowywał się Manchesterem podczas sezonowego tournee, ale Erik ten Hag nie znajduje miejsca w kadrze meczowej. Młody zawodnik ma za sobą nieudany pobyt w Hiszpanii, bowiem w Sevilli rozegrał raptem sześć spotkań. Wypożyczenie ma na celu zapewnienie mu regularnych występów i przygotowanie do powrotu na wyższy poziom w przyszłości.