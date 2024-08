Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Piotrowski trafi do ligi tureckiej?!

O tym, że Jakub Piotrowski może opuścić tego lata ekipę Łudogorca Razgrad mówiło się już bardzo długo. Właściwie to przez cały poprzedni sezon – wraz z dobrą formą Polaka – spekulowano, kiedy i gdzie trafi pomocnik, który w kampanii 2023/24 na boiskach ligi bułgarskiej oraz w europejskich pucharach zachwycał. Jak do tej pory jednak reprezentant Polski pozostaje w aktualnym klubie, ale wkrótce być może się to zmienić.

Według informacji przekazanych przez Metodiego Shumanova, dziennikarza z Bułgarii na platformie X (dawniej Twitter), reprezentantem Polski interesują się przynajmniej trzy kluby. W głównej mierze mowa tu o ekipie Galatasaray Stambuł, która ma być bardzo zainteresowana pozyskaniem Piotrowskiego oraz o drużynie St. Etienne i Udinese Calcio. To jednak Turcy wydają się najbardziej zdeterminowani do transferu 26-latka.

W rozgrywek 2023/24 Jakub Piotrowski wystąpił aż 51 razy i zdobył 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego gracza m.in. Pogoni Szczecin na około 5 miliona euro. Jego umowa z Łudogorcem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. To więc być może ostatnia szansa klubu na zarobek na Polaku.

