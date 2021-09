Rio Ferdinand ujawnił treść sms-a, jakiego otrzymał od Cristiano Ronaldo po zakończeniu środowego spotkania Ligi Mistrzów, w który Manchester United pokonał 2:1 Villarreal. Portugalczyk zapewnił zwycięstwo Czerwonym Diabłów wpisując się na listę strzelców w doliczonym czasie gry.

Manchester United w środowym meczu Ligi Mistrzów pokonał 2:1 na Old Trafford Villarreal

Bohaterem spotkania był Cristiano Ronaldo, który w doliczonym czasie gry zdobył zwycięskiego gola dla Czerwonych Diabłów

Rio Ferdinand ujawnił treść wiadomości tekstowej, jaką otrzymał po meczu od Portugalczyka

Jak trwoga, to do… Ronaldo

Manchester United w pierwszej kolejce sprawił ogromny zawód swoim kibicom, niespodziewanie przegrywając w wyjazdowym meczu z Young Boys Berno. Do środowego meczu na Old Trafford z Villarreal przystępował pod dużą presją i był o krok od straty kolejnych punktów. Gospodarzy uratował jednak Cristiano Ronaldo, który w doliczonym czasie gry przechylił szalę zwycięstwa na ich stronę.

Portugalczyk potwierdził tym samym, że trzeba na niego uważać aż do ostatniego gwizdka sędziego. Dla Ronaldo był to już bowiem 12. gol w Lidze Mistrzów strzelony w 90. minucie lub później. To o sześć goli lepszy wynik od zajmującego drugie miejsce w tej klasyfikacji Lionela Messiego.

Wymowny SMS

Po zakończeniu spotkania Ronaldo wysłał sms-a do Rio Ferdinanda, który ujawnił jego treść podczas pomeczowego studio. Jest ona tylko potwierdzeniem niezwykłej wiary, jaką w swoje umiejętności ma Portugalczyk.

– Ronaldo wysłał mi dziś wieczorem SMS-a, w którym napisał: “Nie grałem dobrze, ale wiedziałem, że strzelę gola” – powiedział Ferdinand na antenie BT Sport. – To pokazuje wiarę, którą posiada.

Ferdinand bardzo dobrze zna się Ronaldo. Obaj przez sześć sezonów występowali w jednym zespole. Były obrońca Manchesteru United zwrócił również uwagę na wpływ, jaki reprezentant Portugalii ma na kolegów z zespołu.

– Inni zawodnicy się tym żywą. To wspaniałe miejsce dla nich – powiedział Ferdinand. – Dzisiejszy występ United nie był wspaniały, nie był na poziomie, na którym Solskjaer chciałby, aby był. Ale kiedy potrzebny jest gol, moment, który zdynamizuje drużynę, stadion, fanów, Cristiano Ronaldo staje na wysokości zadania – dodał.

– Kiedy masz takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo, piłkarze w szatni dostają nowe życie. Wiedzą, że zawsze mogą na niego liczyć. To pozwala być bardziej zrelaksowanym. To była najważniejsza rzecz w naszym zespole – dodał.

Ronaldo po powrocie do Manchesteru United rozegrał do tej pory sześć spotkań, zdobywając w nich pięć bramek. Najbliższą szansę na poprawienie tego dorobku będzie miał już w sobotę, kiedy Czerwone Diabły zagrają u siebie z Evertonem.

Zobacz także: Wybuch frustracji na ławce Manchesteru United

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin