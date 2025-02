Sipa US / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Arne Slot

Manchester City – Liverpool: oficjalne składy

Manchester City ze względu na poważny kryzys w ostatnim kwartale poprzedniego roku stracił szanse na walkę o mistrzostwo Anglii. Obecnie strata The Citiziens do Liverpoolu wynosi aż 17 punktów po 25. kolejkach Premier League. W niedzielę podopieczni Pepa Guardioli będą mieli okazję, aby nieco zmniejszyć dystans do rywala.

Na Etihad Stadium o godzinie 17:30 rozpocznie się wielki hit Premier League, czyli bezpośrednie spotkanie Manchester City – Liverpool. Gospodarze już na starcie będą w gorszym położeniu, ponieważ w meczu nie zagra Erling Haaland, czyli największa gwiazda klubu.

Norweg z powodu kontuzji opuścił także ostatnie starcie z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Pep Guardiola do końca liczył, że napastnik wróci do zdrowia, ale niestety nie będzie mógł skorzystać z piłkarza w hicie z Liverpoolem. Jego miejsce na szpicy zajmie Omar Marmoush. Ponadto do wyjściowej jedenastki wraca Kevin De Bruyne i Rico Lewis. Z powodu kontuzji oprócz Haalanda nie zagra także John Stones.

Today’s team to face Liverpool! 🩵



XI | Ederson, Lewis, Khusanov, Ake, Gvardiol, Nico, De Bruyne (C), Savinho, Foden, Doku, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Dias, Kovacic, Grealish, Gundogan, Bernardo, Reis, Nunes, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/yLDMaa20ed — Manchester City (@ManCity) February 23, 2025

Bez większych problemów kadrowych przed meczem z Manchesterem City był Arne Slot. Holender mógł wybierać spośród swoich najlepszych zawodników. W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister czy Trent Alexander-Arnold. Na pozycji numer dziewięć zagra nominalny skrzydłowy Luis Diaz.

Team news is IN 👊🔴 #MCILIV — Liverpool FC (@LFC) February 23, 2025

Oficjalne składy na mecz Man City – Liverpool:

Man City: Ederson – Lewis, Khusanov, Ake, Gvardiol – De Bruyne, Nico – Savinho, Foden, Doku – Marmoush

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Jones – Diaz