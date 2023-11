IMAGO / Peter Byrne Na zdjęciu: Luis Diaz

Ojciec Luisa Diaza został porwany przez lewicową grupę partyzancką

Zawodnik Liverpoolu w ostatnich dniach przeżywa bardzo trudne chwile

Juergen Klopp potwierdził, że 26-latek wrócił do treningów z drużyną

Diaz przeżywa trudne chwile, Klopp daje mu wolną rękę

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o porwaniu rodziców Luisa Diaza. Matka Kolumbijczyka została uwolniona kilka godzin później, natomiast ojciec zawodnika Liverpoolu wciąż jest w rękach Armii Wyzwolenia Narodowego Kolumbii (ELN), czyli lewicowej grupy partyzanckiej.

Między stronami trwają negocjacje, ale w tym samym czasie trwają poszukiwania, w których bierze udział co najmniej 200 żołnierzy, policjantów, pilotów samolotów, komandosów i kartografów. Juergen Klopp na konferencji prasowej wypowiedział się o sytuacji skrzydłowego, który wrócił do treningów.

– Luis Diaz wrócił do treningów. Wczoraj był na treningu, a dwa dni temu również odbył sesję treningową. Kiedy jest z zespołem, to czuje się dobrze, ale widać, że nie spał zbyt wiele. Musimy obserwować, jak się czuje i reagować – powiedział Juergen Klopp.

– Nie będziemy forsować tej sytuacji. Jeżeli Luis będzie czuł się dobrze, to będzie trenował. To zależy od niego, niezależnie od tego, czy jest do dyspozycji, czy nie. Wszystko, co daje nam odrobinę nadziei, jest dobre. Czekamy na pozytywne wieści – dodał opiekun The Reds.