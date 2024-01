Imago / Sven Simon Na zdjęciu: Jurgen Klopp, Peter Krawietz i Pepijn Lijnders

Jurgen Klopp ogłosił odejście z Liverpoolu po zakończeniu sezonu

W ślad za Niemcem zdecydowało się pójść trzech członków sztabu szkoleniowego

Pepijn Lijnders, Peter Krawietz oraz Vitor Matos również odejdą z klubu

Sztab Jurgena Kloppa odejdzie razem z nim z Liverpoolu

Liverpool będzie musiał znaleźć przed następnym sezonem nie tylko pierwszego trenera, ale również nowych członków sztabu. Po ogłoszeniu przez Jurgena Kloppa decyzji o rozstaniu z Liverpoolem na koniec sezonu, w jego ślad poszli najbliżsi współpracownicy.

Fabrizio Romano poinformował, że Pepijn Lijnders, Peter Krawietz oraz Vitor Matos opuszczą “The Reds” w tym samym czasie, co 56-letni szkoleniowiec. Przy okazji włoski dziennikarz zaznaczył, że Lijnders może rozpocząć pracę jako pierwszy trener.

Krawietz to wierny asystent Niemca od ponad dwóch dekad. Pracują razem nieprzerwanie od 2001 roku, gdy Jurgen Klopp przejął stery FSV Mainz. Z kolei Matos dołączył do sztabu Liverpoolu w 2019 roku z FC Porto. Natomiast Pepin Lijnders przeszedł do pierwszego zespołu z Anfield Road w momencie, gdy Niemiec zawitał do Anglii. Wcześniej pracował w zespole do lat 18. Holender towarzyszył Kloppowi przez prawie całą kadencję za wyjątkiem krótkiej przerwy w 2018 roku, gdy pracował w holenderskim NEC Nijmegen.