IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Van Dijk został nowym kapitanem Liverpoolu

Swój wybór uzasadnił Jurgen Klopp

Menedżer przyznał, że nie miał problemów z podjęciem decyzji

Van Dijk nowym kapitanem Liverpoolu

Rola kapitana była otwarta w Liverpoolu po tym, jak Jordan Henderson przeszedł za 12 milionów funtów do saudyjskiej drużyny Al-Ettifaq, gdzie trafił pod skrzydła Stevena Gerrarda.

Klopp miał do wyboru kilka opcji, w tym Mo Salaha, Andy’ego Robertsona i Alissona – zawodników starszych, mających spore doświadczenie i ważny głos w szatni. Ale w poniedziałek wieczorem poinformowano, że menedżer The Reds zdecydował się dać opaskę kapitańską Van Dijkowi, a rolę jego zastępcy objął Trent Alexander-Arnold, który jest fanem Liverpoolu od dziecka.

– To była moja decyzja. Musiałem to przemyśleć, ale z Virgilem nie jest to teraz trudne, ponieważ myślę, że jest on absolutnie naturalnym następcą wielkiej osobowości, jaką był w naszym zespole Henderson. Virgil ma wszystko, czego można sobie życzyć, aby zostać kapitanem klubu piłkarskiego. To wspaniała osobowość, prawdziwy lider. Teraz musimy stworzyć nową strukturę z nowym kapitanem – przyznał Klopp.

Zobacz również: Kiwior cieszy się dużym zainteresowaniem. Arteta podjął decyzję w sprawie Polaka