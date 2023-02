fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool zmierzy się we wtorek wieczorem z Realem Madryt w spotkaniu w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed tym starciem kilka słów na temat aktów rasistowskich względem Viniciusa Juniora wypowiedział się Juergen Klopp.

Liverpool w hicie 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z Realem Madryt

Przed starciem na Anfield Road słowa wsparcia w kierunku Viniciusa Juniora wyraził Juergen Klopp

Mecz zacznie się 21 lutego o godzinie 21:00

“Nic nie może tego usprawiedliwiać”

Liverpool w hicie elitarnych rozgrywek ma zamiar wykonać krok w kierunku awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Tym samym The Reds chcą wykorzystać atut własnego boiska.

Tymczasem przed wtorkową potyczką menedżer Liverpoolu został zapytany o to, czy jego zdaniem styl gry Viniciusa Juniora może prowokować wybryki chuligańskie.

– To, co robi na boisku, może do tego doprowadzić? Nic na świecie nie może tego usprawiedliwić. Wyobraź sobie, że gdybym powiedział “tak”, byłoby to kompletne szaleństwo – powiedział Juergen Klopp cytowany przez The Mirror.

– Z tego, co wiem, to zawodnik światowej klasy. Nie można go zostawić samego, aby znalazł się w sytuacjach sam na sam – kontynuował Niemiec.

– W finale Ligi Mistrzów to był naprawdę młody zawodnik, ale nie był oszołomiony obrotem boiskowych wydarzeń. Tym, że Real nie dominował jak zwykle – mówił menedżer Liverpoolu.

– Znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i w młodym wieku stał się legendą Realu Madryt. Mam nadzieję, że nie martwi się tym, że różni idioci będą mówić o nim różne rzeczy – powiedział Klopp

Wtorkowe spotkanie na Anfield Road zacznie się o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Liverpool gotowy na Real Madryt. “Wróciliśmy”

Liverpool FC Real Madryt 2.37 3.70 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2023 23:04 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin