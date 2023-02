Pressfocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Real Madryt to następny rywal, z którym zmierzy się Liverpool. Piłkarz tego klubu deklaruje gotowość do wyeliminowania obrońcy trofeum.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów na Liverpool czeka Real Madryt

Przed wtorkowym hitem wypowiedział się się Cody Gakpo

Holender uważa, że on i jego koledzy są gotowi na mecz z obrońcą trofeum

Liverpool zażegnał kryzys? Sprawdzi to Real

Sezon 2022/2023 nie układa się tak, jakby chciał tego Liverpool. The Reds stracili szansę na obronę dwóch krajowych pucharów. W Premier League muszą gonić czołówkę, co ostatnio udaje im się nieźle. Juergen Klopp i spółka wygrali derby z Evertonem oraz rozprawili się z Newcastle. W obu spotkaniach na listę strzelców wpisał się Cody Gakpo. Holender zabrał głos na temat wtorkowego starcia z Realem Madryt.

– Jako drużyna jesteśmy gotowi na Real Madryt. Chcemy zagrać ten mecz, chcemy go wygrać, szczególnie przed własnymi kibicami. Celem jest awans, więc musimy być gotowi – rzekł Gapko przed 1/8 finału Ligi Mistrzów. Holender ma świadomość wagi potyczki z Królewskimi. – To faza pucharowa, więc oczywiście, że stawka jest wysoka. My jesteśmy gotowi i chcemy pokazać, że wciąż jesteśmy świetną drużyną i że wróciliśmy. Spróbujemy wygrać u siebie i na wyjeździe – przekonuje zawodnik Liverpoolu. The Reds chcą udowodnić, że najgorsze już za nimi.

– Kiedy mamy trudności, widać prawdziwą twarz zespołu. Jesteśmy jedną z takich drużyn. Widać było, że staramy się myśleć pozytywnie i że będziemy walczyć do końca. Pokazaliśmy jedność. Pomagaliśmy sobie nawzajem i ostatecznie doprowadziło nas to do nieco lepszych wyników. Teraz przed nami okazja, by pokazać, że wróciliśmy do najlepszej formy – uważa Gakpo. Mecz z Realem Madryt we wtorek o 21:00.

Czytaj także: Nunez wystąpi przeciwko Realowi? “Jest szansa”