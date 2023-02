PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Pomimo, że Liverpool w tym sezonie notuje bardzo słabe wyniki, Juergen Klopp podkreśla, że nie zamierza odchodzić z drużyny. Niemiec twierdzi, że jest w stu procentach zaangażowany w projekt.

Liverpool nie wygrał w Premier League od czterech spotkań i zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli

W poniedziałek The Reds czekają derby Merseyside

Juergen Klopp podkreśla, że zamierza pozostać na Anfield Road

“Jestem zaangażowany w stu procentach”

Liverpool notuje bardzo słaby sezon. The Reds nie wygrali w Premier League od czterech spotkań i zajmują miejsce na odległym, dziesiątym miejscu. Pożegnali się już z Pucharem Anglii i Pucharem Ligi Angielskiej. Jedyne rozgrywki, w których wciąż walczą o trofeum, to Liga Mistrzów. Tam niebawem zmierzą się jednak z obrońcami tytułu, Realem Madryt. Jako winnego takiego stanu rzeczy wskazuje się na Juergena Kloppa, który w poprzednich zespołach również notował bardzo słabe sezony.

– Nie sadzę, by ludzie o tym zapomnieli [o problemach w poprzednich klubach – przyp. PP]. Jeśli na to spojrzeć, trudne etapy zawsze przychodziły pod sam koniec. W Mainz przechodziliśmy przez trudny czas właściwie zawsze. W Dortmundzie miało to miejsce na samym początku oraz końcu – powiedział Juergen Klopp. Niemiec nie pozostawił jednak wątpliwości, co do swojej przyszłości. – Nie odejdę, nie mogę tego zrobić. Czuję się odpowiedzialny za tę sytuację i chcę się tak czuć. Trwa niełatwy moment i nie cieszę się z tego powodu. Ale właśnie w takich chwilach można pokazać, dlaczego ten klub jest tak wyjątkowy. Wierzymy we wszystko. Jeśli ludzie we mnie wierzą, możemy przejść przez to razem, bo jak nam się to uda, znowu będziemy przeżywać świetne czasy. Może tym razem trudny okres trwa trochę zbyt długo – dla mnie też – przez co wszystko jest jeszcze trudniejsze, ale nie myślę o takich sprawach. Jestem tu, zaangażowany w stu procentach – podkreślił szkoleniowiec.

The Reds z pewnością przydałoby się przełamanie. W poniedziałek podejmą u siebie walczących o życie rywali zza miedzy – Everton.

