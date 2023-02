PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. Obecny sezon jest ogromnym rozczarowaniem dla obu klubów z Liverpoolu. Przed poniedziałkowym starciem na Anfield Road obie drużyny potrzebują punktów jak tlenu.

Anfield Premier League Liverpool FC Everton 1.63 4.20 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2023 21:12 .

Liverpool – Everton, typy i przewidywania

Liverpool do poniedziałkowego spotkania przystąpi z jednym celem – przełamanie fatalnej serii czterech kolejnych ligowych meczów bez zwycięstwa (w tym trzech porażek). Za rywala będą mieli z jednej strony zespół znajdujący się w strefie spadkowej, a z drugiej drużynę która ograła w ostatniej kolejce lidera. Nie ulega jednak wątpliwości, że faworytem meczu są gospodarze. My jednak nie pokusimy się o czystą “jedynkę”. Typ na wygraną Liverpoolu podpieramy remisem, a do tego dorzucamy zakład na maksymalnie trzy gole. Nasz typ: podwójna szansa 1X i poniżej 3,5 bramki

Superbet 1.70 podwójna szansa X2 i poniżej 3,5 bramki Zagraj!

Liverpool – Everton, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp w poniedziałek będzie miał możliwość skorzystania pierwszy raz po długiej przerwie z usług Diogo Joty. Do treningów po kontuzjach wrócili również Robert Firmino i Arthur, ale ich przeciwko Evertonowi raczej jeszcze nie zobaczymy. Poza kadrą meczową pozostają także Virgil van Dijk, Luis Diaz i Thiago.

Sztab szkoleniowy Evertonu również nie ma komfortu dysponowania pełną kadrą. W derbowym meczu nie będą mogli wystąpić Nathan Patterson, Michael Keane, James Garner, Andros Townsend i Dominic Calvert-Lewin.

Liverpool – Everton, ostatnie wyniki

Obie drużyny z pewnością inaczej wyobrażali sobie obecny sezon. Liverpool przed poniedziałkowym meczem zajmuje dopiero 10. miejsce w ligowej tabeli, mając już 12 punktów straty do czwartego Newcastle United. The Reds mają jednak do rozegrania dwa spotkania więcej, co sprawia, że cały czas pozostają w grze.

Aby myśleć o poprawieniu swojej pozycji w ligowej tabeli drużyna Juergena Kloppa musi jednak zacząć wygrywać. Z tym miała w ostatnich tygodniach ogromne problemy. Mało tego – w tym roku pozostają w lidze bez wygranej. W czterech meczach zapisali na swoje konto tylko jeden punkt, bezbramkowo remisując z Chelsea. Przed tygodniem wysoko 0:3 przegrali na wyjeździe z Wolverhamptonem Wanderers.

Tymczasem Everton zajmuje obecnie miejsce w strefie spadkowej, ale ma szansę na jej opuszczenie w poniedziałek. Warunkiem jest pokonanie Liverpoolu. Jeżeli Everton zagra tak jak w swoim ostatnim meczu, w którym sprawił sensację ogrywając 1:0 liderujący Arsenal, to na pewno nie będzie stał na straconej pozycji. Wygrana Kanonierów przerwała serię ośmiu kolejnych ligowych meczów bez zwycięstwa.

Liverpool – Everton, historia

Pierwsze spotkanie obu zespołów w tym sezonie na Goodison Park nie dostarczyło wielu emocji. Pojedynek zakończył się bowiem bezbramkowym remisem.

W poprzednim sezonie obie konfrontacje zakończyły się wygranymi Liverpoolu, który najpierw na Goodison Park zwyciężył 4:1, a następnie ograł swojego lokalnego rywala 2:0 na Anfield Road.

Liverpool – Everton, kursy bukmacherskie

Liverpool do poniedziałkowego spotkania przystąpi w roli faworyta. Takiego zdania są bukmacherzy, który oferują kursy na jego zwycięstwo oscylujące w okolicy 1.60. Jeżeli nie chcesz ryzykować, możesz wykorzystać na ten mecz w Superbet darmowy zakład o wartości 34 zł. Otrzymasz go, jeżeli podczas rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Everton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu 50% remisem 0% wygraną Evertonu 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Evertonu

Liverpool – Everton, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson – Henderson, Fabinho, Bajcetic – Salah, Nunez, Gakpo

Everton: Pickford – Coleman, Coady, Tarkowski, Mykołenko – Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil – Maupay

Liverpool – Everton, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie Liverpool – Everton rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna tylko i wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.