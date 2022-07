Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool FC ma w najbliższym czasie bardzo napięty terminarz. The Reds w ciągu tygodnia rozegrają aż trzy spotkania. Menedżer The Reds, Juergen Klopp uważa, że to zdecydowanie za dużo.

Od soboty Liverpool FC podejmie kolejno Manchester City, RC Strasbourg i Fulham FC

Starcie z francuskim klubem będzie ostatnim sparingiem LFC przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023

Zdaniem Juergena Kloppa przerwa między rozgrywkami w Anglii jest zdecydowania za krótka

Trzy mecze Liverpool w tydzień

W sobotę Liverpool FC zmierzy się z Manchester City w starciu o Tarczę Wspólnoty, tradycyjnie już inaugurującym nowy sezon na Wyspach Brytyjskich. W niedzielę The Reds w sparingu podejmą z kolei RC Strasbourg. A już w sobotę, zdobywcy Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej jadą na Craven Cottage, gdzie w 1. kolejce Premier League zmierzą się z Fulham FC.

Przed graczami z Anfield Road zatem niezwykle intensywny tydzień już na samym początku sezonu 2022/2023. Zdaniem menedżera LFC, Juergena Kloppa to zdecydowanie za dużo, jak na ten etap rozgrywek.

Zbyt krótka przerwa między rozgrywkami

– Musimy przedłużyć na okres przygotowawczy na sezon, ale cóż, wiele zespołów tak robi – przyznał niemiecki szkoleniowiec. – Między meczami z MC a Fulham nie będziemy mieli normalnego tygodnia przedsezonowego, ale z drugiej strony zrobimy teraz więcej niż w trakcie sezonu, np. w okresie, kiedy akurat jest przerwa w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

– Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nie mam dziś czasu, aby się w to zagłębiać. Jeśli zadajesz mi to pytanie, to wiem, że mogę wyglądać jak ktoś jęczący w kącie i mówiący o tym, co wszyscy mają robić. Uważam jednak, że mamy zdecydowanie za mało przerw w grze. Myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, ale ja jestem jedyny, który mówi o tym głośno – dodał.

