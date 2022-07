PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Jurgen Klopp jest pod wielkim wrażeniem początków Darwina Nuneza w Liverpoolu. Młody gracz już od pierwszych dni w nowym klubie imponuje znakomitą formą. Menedżer The Reds wypowiedział się także na temat Salaha przyznając, że Egipcjanin nie potrzebuje okresu przygotowawczego, bo jest w znakomitej formie.

Jurgen Klopp pochwalił Nuneza i Salaha

Liverpool przygotowuje się do sezonu podczas zgrupowania w Austrii

Za tydzień The Reds zmierzą się z Manchesterem City w meczu o Tarczę Wspólnoty

Ostatni etap przygotować Liverpoolu do nowego sezony

Liverpool będzie przygotowywał się do nowego sezonu przez następne kilka dni w Austrii. The Reds w piątek dotarli do Salzburga, gdzie 27 lipca rozegrają towarzyskie spotkanie z miejscowym zespołem. Jest to ostatni etap przygotowań przed pierwszym ważnym meczem nadchodzącej kampanii, bowiem już 30 lipca podopieczni Jurgena Kloppa zmierzą się z Manchesterem City w pojedynku o Tarczę Wspólnoty.

Jurgen Klopp w wywiadzie dla oficjalnej strony klubowej Liverpoolu wypowiedział się na temat nowego nabytku The Reds Darwina Nuneza. – Bardzo szybko wpasował się w nasz zespół. Dla niego wszystko jest nowe. Liverpool to duży klub, a jego kariera szybko się potoczyła w ostatnich latach. Mimo to świetnie sobie radzi – powiedział niemiecki menedżer.

– Oczywiście nie może być na takim poziomie, jak podczas sezonu. Przygotowania są ciężkie, zawodnicy czują zmęczenie. Gdyby było inaczej, oznaczałoby to, że coś jest nie tak. Jako nowy gracz w każdym momencie jest oceniany, a wszyscy o nim mówią. To nie jest łatwe. Obserwuję go i wiem, że świetnie sobie poradzi. Ale na wszystko potrzeba czasu – dodał.

Na początku lipca Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem rozwiewając wątpliwości dotyczące jego przyszłości. – To wielki profesjonalista, który nadal ma ogromną potrzebę zwyciężania. Wiem, że jest bardzo szczęśliwy z faktu, iż udało nam się osiągnąć porozumienie w sprawie przedłużenia umowy. Liverpool to jego klub. Mo ciężko pracuje. Jest w znakomitej formie. Nie jestem pewien, czy potrzebuje okresu przygotowawczego. Myślę, że od razu mógłby rozpocząć sezon – stwierdził Klopp.

