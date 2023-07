Liverpool po ostatnim sezonie ligowym ma zamiar odzyskać blask i wrócić do gry o najwyższe cele. The Reds zajęli wówczas piąte miejsce. Tymczasem o porażkach z poprzedniej kampanii głos ostatnio zabrał trener Juergen Klopp.

fot. Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool od zwycięstwa zaczął letnie sparingi

Po wygranej nad Karlsruhe ciekawą opinia podzielił się Juergen Klopp

Niemiec wierzy, że w nowej kampanii jego drużyna może powalczyć o najwyższe cele

“Chcemy pokazać reakcję”

Liverpool ma zamiar w trakcie sezonu 2023/2024 być między innymi stabilny kadrowo. To ma sprawić, że ekipa z Anfield Road zacznie znów rywalizować o najwyższe cele. Do poprzedniego sezonu wrócił natomiast pamięcią opiekun The Reds.

– Chcemy pokazać reakcję. Pamiętam, jakie to było gó……. To powinno być dla nas motywacją w nowym sezonie. Nie zapominamy o zeszłorocznych porażkach, ale nie budzę się z ich powodu w nocy zlany potem – powiedział Juergen Klopp po spotkaniu towarzyskim z Karlsruhe (4:2).

Angielska ekipa wygrała swój pierwszy mecz 4:2. Bramki dla wyspiarzy zdobyli Darwin Nunez, Cody Gakpo i dwie Diogo Jota. Kolejny sparing Liverpool rozegrał z Greuther Furth. Mecz odbędzie się 24 lipca.

