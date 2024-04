SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp i Erik ten Hag

Niedziela nie była udanym dniem dla fanów Liverpoolu FC

Choć The Reds zupełnie zdominowali Manchester United w pierwszej połowie, ostatecznie zdołali zremisować po golu z rzutu karnego w samej końcówce

To nie sprawiło jednak, by Juergen Klopp nabrał respektu do ekipy Erika ten Haga

Klopp jest tego pewien. “Na sto procent”

Dziwaczna była niedzielna Bitwa o Anglię. W pierwszej połowie Liverpool FC zupełnie zdominował swych rywali, w pewnym momencie mając na koncie 12 oddanych strzałów przy zerze ze strony Manchesteru United. Po przerwie, jednak, najpierw Bruno Fernandes wykorzystał fatalny błąd defensorów i niemal z połowy boiska pokonał bramkarza The Reds, a następnie pięknym trafieniem popisał się Kobbie Mainoo. Wydawało się, że niespodziewanie Czerwone Diabły wygrają, ale w końcówce z rzutu karnego wyrównał Mohamed Salah. Ten remis to złe wieści dla podopiecznych Juergena Kloppa, którzy stracili fotel lidera na rzecz Arsenalu FC. Utrata punktów nie wpłynęła jednak na podejście Niemca do gry odwiecznych rywali z Old Trafford.

– Arsenal FC to dobra drużyna. Jeżeli United zagrają z nimi [w maju – przyp. PP] tak, jak dzisiaj, Arsenal wygra ten mecz. Jestem tego pewny w stu procentach. Przykro mi to mówić – powiedział na konferencji szkoleniowiec Liverpoolu. Do starcia Kanonierów na Old Trafford dojdzie 11 maja, w przedostatniej kolejce Premier League. Wiele wskazuje na to, że jeszcze nawet wtedy nie będziemy znali nowego mistrza. Batalia między Arsenalem FC, Liverpoolem FC i Manchesterem City pozostaje bowiem bardzo zacięta.

Czytaj więcej: Pochettino nie zmienia frontu po kolejnej utracie punktów. “Proces wymaga czasu”.