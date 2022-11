fot. PressFocus Na zdjęciu: Roy Keane

Cristiano Ronaldo od wtorku przestał być zawodnikiem Man Utd. Po szokującym wywiadzie Portugalczyka z The Sun można było spodziewać się takiej decyzji. Skomentował ją ostatnio Roy Keane.

Cristiano Ronaldo żegna się z Man Utd

Nie milkna różne komentarze na temat odejścia Portugalczyka z klubu z Old Trafford

Kilka zdań wyraził Roy Keane, stając w pewnym sensie w obronie 37-latka

Roy Keane skomentował rozwiązanie umowy Ronaldo z Man Utd

Cristiano Ronaldo nie wypełni do końca swojej umowy z Man Utd, która obowiązywała do końca czerwca 2023 roku. Reprezentant Portugalii będzie szukał nowego pracodawcy w trakcie styczniowego okna transferowego. Jedną z opcji jest dołączenie zawodnika między innymi do Newcastle United.

Tymczasem w rozmowie z ITV kilka słów na temat Ronaldo i jego rozstanie z klubem z Old Trafford wyraził były piłkarz Man Utd.

– Było o tym głośno w ostatnich miesiącach. Wywiad był punktem zwrotnym – powiedział Roy Keane cytowany przez Goal.com.

– Miał odejść latem, nowy trener nie zamierzał go wykorzystać. Nie można dać Ronaldo roli zawodnika rezerwowego, to po prostu nie w porządku. Najlepsi zawodnicy muszą być traktowani inaczej – kontynuował Irlandczyk.

– Nie chcę ponownie otwierać tematu presji, ale Ronaldo nie wrócił do klubu, aby to zrobić. Wrócił, aby zdobywać bramki. Ludzie mówią, że jego reputacja w United jest nadszarpnięta. To jest dalekie od prawdy – powiedział Keane.

– Kibice United nie są głupi. Ronaldo przejdzie do historii jako jeden z najlepszych piłkarzy świata. Nie skończyło się to dobrze, ale takie jest życie – zakończył były pomocnik Czerwonych Diabłów.

