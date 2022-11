Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Manchester United w tabeli Premier League odstaje od Manchesteru City na sześć punktów. Gorzej wygląda to w liczbie strzelonych goli. Czerwone Diabły mają aż o 20 trafień mniej, niż Obywatele. Zespół Erika ten Haga ma bowiem problem na pozycji napastnika. Mnóstwo meczów przez kontuzje opuścił Anthony Martial. Sytuacja kadrowa stała się jeszcze gorsza, ponieważ klub opuścił Cristiano Ronaldo.

Erik ten Hag na pozycji numer dziewięć ma aktualnie do dyspozycji wspomnianego Martiala. Jako środkowy napastnik może zagrać też Marcus Rashford. Holenderski szkoleniowiec ma zatem mocno ograniczone pole manewru na tej pozycji przy wyborze składu. Drużynie przydałby się nowy snajper. Niewykluczone, że klub sprowadzi go w zimowym oknie transferowym.

Latem Manchester United zastanawiał się, czy dobrą opcją do wzmocnienia ataku nie będzie Memphis Depay, którego pozbyć się chciała Barcelona. Holender, który grał na Old Trafford w latach 2015-2017, był wówczas dostępny za symboliczną kwotę. Piłkarz finalnie został w Barcelonie, ale nadal nie wyjaśniła się kwestia jego kontraktu ważnego tylko do 30 czerwca 2023 roku. Nie należy wykluczać, że Manchester United spróbuje to wykorzystać w zimowym oknie transferowym, aby wzmocnić swoją siłę rażenia w ataku. Czerwone Diabły liczą, że nie musiałby płacić liderowi La Ligi za Holendra.

