fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie ma ostatnio dobrego czasu. Najpierw zszokował świat swoim wywiadem dla The Sun. Następstwem tego pojawił się komunikat na oficjalnej stronie Man Utd, że Portugalczyk rozstanie się z Czerwonymi Diabłami. Tymczasem dzisiaj do przestrzeni publicznej trafiła wiadomość, że 37-latek został ukarany grzywną i zawieszenia za to, że rozbił telefon autystycznemu chłopcu. Incydent miał miejsce po spotkaniu 32. kolejki Premier League. Zawodnik szybko zreflektował się, że źle zrobił i przeprosił za swoje zachowanie.

Cristiano Ronaldo został ukarany za incydent z kwietnia tego roku

Portugalczyk za agresywne zachowanie względem chłopca z autyzmem został uranay grzywną i zawieszeniem

Zawodnik zdecydowanie nie miał jednak zamiaru skrzywdzić 14-latka, co wybrzmiewało jesnoznaczenie z jego komentarzy w sprawie

Ronaldo z czarną serią zdarzeń

Cristiano Ronaldo nie popisał się po pamiętnym meczu Manchesteru United z Evertonem, który zakończył się wiktorią The Toffees 1:0. Zachowaniem Portugalczyka względem chłopca z autyzmem zostało ocenione nie tylko jako niewłaściwe, ale tez brutalne. Za to Ronaldo został zawieszony przez Angielska Federację Piłki Nożnej na dwa mecze, a ponadto ukarano piłkarza grzywną w wysokości 50 tysięcy funtów.

Według informacji mediów 14-latek z autyzmem po incydencie miał siniaka na ramieniu. Według medialnych wieści do dzisiaj jest w szoku i trudno go nakłonić do gry w piłkę nożną.

Zobacz także:

Oficjalnie: Manchester United podjął decyzję w sprawie Ronaldo! Manchester United poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron. Oznacza to, że kapitan reprezentacji Portugalii może już szukać nowego klubu jako wolny agent. Manchester United rozwiązał umowę z Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron Takie działanie to efekt głośnego wywiadu Portugalczyka z The Sun Kapitan reprezentacji Portugalii może zatem związać się z nowym Czytaj dalej…

Cristiano Ronaldo w trakcie styczniowego okna transferowego zmieni pracodawcę. Chętnych na pozyskanie Portugalczyka nie brakuje. Niemniej mało jest klubów na świecie, które stać na spełnienie oczekiwań finansowych 37-latka.

Reprezentant Portugalii w tym sezonie wystąpił w 21 meczach, w których zdobył pięć bramek, a ponadto zaliczył w nich cztery asysty.

Czytaj więcej: Ronaldo zrzekł się pieniędzy. Ile zaoszczędzi Man United?