fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane to drugi najskuteczniejszy piłkarz Tottenhamu Hotspur w sezonie 2021/2022 w Premier League. Kapitan reprezentacji Anglii strzelił 17 goli, z czego cztery z rzutów karnych. Evening Standard twierdzi, że zawodnik jest gotowy przedłużyć umowę z klubem z Londynu.

Waży się przyszłość Harry’ego Kane’a

Obecny kontrakt Anglika z The Spurs obowiązuje do 2024 roku

Nowe informacje na temat zawodnika przekazały angielskie media

Kane gotowy na przedłużenie umowy z Tottenhamem

Harry Kane to wychowanek Tottenhamu Hotspur, który jednak w trakcie pobytu w ekipie z Londynu był wypożyczany do między innymi Millwall, Norwich City, czy Leicester City. Niemniej od 2013 roku piłkarz nieprzerwanie występuje w szeregach The Spurs.

Najnowsze wieści na temat Kane’a przekazał Evening Standard. 28-latek ma być zadowolony z postępów w grze drużyny, które są efektem pracy Antonio Conte. Reprezentant Anglii jest podobno przekonany, że z Włochem za sterami drużyny Tottenham może w kolejnym sezonie zdobyć trofea.

Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do 2024 roku. Tymczasem angielscy dziennikarze sugerują, że Kane chce przedłużyć umowę z The Spurs. Zawodnik w ostatnim sezonie rozegrał w szeregach londyńczyków łącznie 50 spotkań, strzelając w nich 27 goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się też 10 asyst.

Tottenham zmagania ligowe zakończyło w kampanii 2021/2022 na czwartej pozycji z 71 punktami. Mistrzem Premier League został Manchester City z 93 oczkami przed Liverpoolem z 92 punktami. Na trzeciej pozycji uplasowała się Chelsea z 74 oczkami.

Czytaj więcej: Tottenham w wyścigu po Gabriela Jesusa