Totenham włącza się do walki o Gabriela Jesusa, informuje brytyjski The Telegrapf. Spurs chcą uprzedzić Arsenal w wyścigu o podpis gracza Manchesteru City.

Tottenham chce uprzedzić Arsenal w wyścigu po Gabriela Jesusa

Spurs chcą wykorzystać przewagę nad Kanonierami w związku z awansem do Ligi Mistrzów

Jesus zdecyduje o swojej przyszłości po sezonie

Tottenham szuka wzmocnień przed Ligą Mistrzów

Zespół Antonio Conte zapewnił sobie miejsce w europejskiej elicie, dzięki zwycięstwu w Norwich City wyprzedził swoich sąsiadów z północnego Londynu. Koguty chcą wykorzytsać ten fakt w rywalizacji z Kanonierami o ściągnięcie Gabriela Jesusa. Agent Brazylijczyka, Marcelo Pettinati, potwierdził już prowadzenie rozmów z Arsenalem, ujawniając, że napastnik jest zainteresowany „projektem” pod kierownictwem Mikela Artety.

Pettinati mówi również, że jest jeszcze sześć klubów zainteresowanych jego klientem, który zdecyduje o swojej przyszłości tego lata. The Telegrapf uważa, że Gabriel Jesus rozważa też zainteresowanie Tottenhamu. Conte będzie starał się wzmocnić swój skład przed rozpoczęciem Ligą Mistrzów. Włoch szuka także środkowego obrońcy i pomocnika.

25-latek zastanawia się nad swoją przyszłością, ponieważ nie zawsze ma miejsce w pierwszym składzie City. Jezus chciał skoncentrować się na zakończeniu kampanii przed podjęciem decyzji o swojej przyszłości. Po zdobyciu czterech bramek przeciwko Watford przyznał: – Nie chodzi tylko o mnie. Każdy zawodnik, którego zapytacie odpowie wam: chcę grać.

Priorytetem Arsenalu na rynku są napastnicy, ponieważ Alexandre Lacazette i Eddie Nketiah to zawodnicy, którym wygasa kontrakt wraz z końcem czerwca a Pierre-Emericka Aubameyanga już nie ma w zepsole. Jednak brak awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów może mieć spory wpływ na działania transferowe w wykonaniu Kanonierów. Arteta z pewnością znów chciałby współpracować z Raheemem Sterlingiem po wspólnej pracy w City, ale jest to niemożliwe bez gry w elitarnych rozgrywkach UEFA w przyszłym sezonie.

