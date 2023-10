Jakub Moder po raz ostatni pojawił się nad boisku ponad rok temu. Z wiedzy jego brata wynika, że piłkarz może wrócić do gry jeszcze w tym roku.

IMAGO/Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder długo zmagał się z poważną kontuzją

Pomocnik Brighton jest coraz bliżej powrotu na boisko

O stanie zdrowia Modera wypowiedział się jego brat

Kiedy Moder zagra w Brighton? Brat piłkarza prognozuje datę

Jakub Moder cały miniony sezon spędził rehabilitując się po zerwaniu więzadła krzyżowego, co nastąpiło wiosną 2022 roku. Teraz Polak jest coraz bliżej powrotu na boisko. Więcej o jego zdrowiu powiedział brat Michał.

– Kuba najgorsze ma już za sobą. Sztab medyczny monitoruje postępy brata i mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze – przekonuje brat Modera w rozmowie dla WP Sportowe Fakty.

– Nie boję się o niego i jestem przekonany, że szybko wejdzie na swój poziom. To ma być “mądry” powrót. Nikt w Brighton nie będzie go przyspieszał lub wywierał na Kubie presji. Super byłoby, gdyby w tym roku wyszedł na boisko, są na to duże szanse – dodał brat pomocnika Brighton.

Czytaj także: Koniec spekulacji. Zieliński z opaską i nowym numerem w kadrze