Jakub Kiwior zachwyca w Arsenalu. Oto co mówią Anglicy

IMAGO / Lee Durkin Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior przeżywa znakomity okres w Arsenalu

Polak wykorzystuje szanse od Mikela Artety

Anglicy są zachwyceni formą polskiego obrońcy

Jakub Kiwior na ustach Anglików. Świetne mecze w Arsenalu

Jakub Kiwior zanotował trzeci solidny występ z rzędu w barwach Arsenalu. Tym razem Kanonierzy rozgromili Burnley 5:0, a reprezentant Polski zaliczył sprytną asystę przy pięknym trafieniu Kaia Havertza.

Po spotkaniu w sieci pojawiła się fala pozytywnych komentarzy na temat Jakuba Kiwiora. Ewidentnie widać, że Polak wykorzystuje szansę i może zagościć w składzie Mikela Artety na dłuższy okres.

– Jakub Kiwior to elitarny obrońca, z każdym meczem staje się coraz silniejszy. Uwielbiam patrzeć, jak ewoluuje w tym zespole, czuje się teraz tak komfortowo, jego pewność siebie napiera do przodu i to sprawia, że ​​fajnie się go ogląda. Najlepszy polski obrońca na świecie – ocenił profil Gooner Chris na X.

– Jego doskonała forma się utrzymuje. Na pozycji lewego obrońcy wyglądał solidnie w defensywie, wzmacniając linię obrony Kanonierów i wygląda na to, że z każdym meczem rośnie jego pewność siebie – ocenia brytyjski oddział ESPN.