Guardiola powinien odejść z City. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Pep Guardiola jest związany z Manchesterem City jeszcze dwuletnim kontraktem. Były współpracownik Hiszpana sugeruje, że 54-latek już wcześniej powinien rozstać się z klubem.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Carles Planchart

Guardiola za długo pozostaje w City?

Pep Guardiola i Carles Planchart przybyli do Manchesteru City w lecie 2016 roku. Dla tego duetu był to już trzeci klub po Barcelonie i Bayernie Monachium, w którym mieli okazję współpracować. Planchart pełnił rolę analityka wideo i rozstał się z Obywatelami po sezonie 2024/25. O tym, dlaczego postanowił zakończyć tę przygodę, odpowiedział w rozmowie ze Sportem:

– To była szybka decyzję. Czułem, że nie jest to już projekt, w który powinienem się angażować w przyszłości. Miałem jeszcze rok kontraktu i podjęliśmy decyzję z Pepem Guardiolą, a także z klubem – przyznał Hiszpan.

W wywiadzie nie zabrakło także pytania o samego Guardiolę. Czy obecny trener City powinien kontynuować pracę na Etihad?

– To osobista decyzja, którą będzie musiał podjąć. Uważam, że projekt powinien trwać pięć lub sześć lat, nie dłużej. Ale tu nie chodzi tylko niego, także o wszystkich. Potem trzeba się zregenerować. Jako przyjaciel powiedziałbym mu, żeby poszukał nowego projektu, bo jeszcze długa droga przed nim – dodał Planchart.