Guardiola pobił rekord. Niesamowity wyczyn trenera Man City

Manchester City pokonał Brentford (1:0). Jednocześnie na kartach historii zapisał się Pep Guardiola. Hiszpan najszybciej w historii odniósł 250 ligowych zwycięstw w Premier League.

Pep Guardiola rekordzistą! Najszybciej w historii wygrał 250 meczów w PL

Manchester City na zakończenie 7. kolejki Premier League grał na wyjeździe z Brentford. Po niespodziewanym remisie z AS Monaco w Lidze Mistrzów (2:2), spotkanie z teoretycznie słabszym rywalem było okazją do rehabilitacji. Obywatele mieli jednak duże problemy, aby sforsować defensywę gospodarzy. Mimo dziesięciu strzałów zdobyli tylko jednego gola, wygrywając (1:0) po trafieniu Erlinga Haalanda.

Choć zdobyli komplet punktów, nastroje po zwycięstwie studzi kontuzja jednego z liderów. Boisko z urazem w 22. minucie opuścił Rodri. Jest to kolejny problem zdrowotny hiszpańskiego pomocnika. Mimo to w Manchesterze mają jednak więcej powodów do zadowolenia niż zmartwień. Wszystko za sprawą kolejnego rekordu, jaki pobił szkoleniowiec The Citiziens – Pep Guardiola.

Guardiola osiągnął właśnie 250. zwycięstwo w Premier League. Co za tym idzie, przeszedł do historii, osiągając 250 zwycięstw w najszybszym czasie. Tym samym pobił wynik legendarnych menadżerów takich jak Sir Alex Ferguson i Arsene Wenger.

Do pobicia rekordu Guardiola potrzebował „tylko” 349 spotkań. Dla porównania Sir Alex Ferguson na 250 wygranych meczów w lidze potrzebował 404 spotkań. Z kolei Arsene Wenger czekał jeszcze dłużej, ponieważ 423 spotkania.

