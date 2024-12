Guardiola musiał się tłumaczyć po wpadce. “Zawsze to mówię”

Pep Guardiola znowu nie miał zbyt wielu powodów do zadowolenia. Manchester City tylko zremisował z Evertonem. Co po meczu powiedział trener Obywateli?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola: graliśmy dobrze, ale…

Manchester City zaliczył czwarty mecz z rzędu bez zwycięstwa w Premier League. The Citizens po remisie z Crystal Palace, a także porażkach z Manchesterem United i Aston Villą znowu stracił punkty. W 18. kolejce mistrzowie Anglii zostali zatrzymani przez Everton. Jak pojedynek na Etihad ocenił Pep Guardiola?

– Pierwsza połowa była znakomita, a pierwsze 10, 15 minut drugiej połowy, do rzutu karnego, było naprawdę dobre. Za pierwszym razem, gdy przeprowadzili akcję, strzelili gola. Oczywiście pod koniec mogliśmy ponieść porażkę. Kiedy analizujesz sam wynik, oczywiście nie jesteśmy z niego zadowoleni. Jednak występ i to, co zrobiliśmy, co zrobili moi zawodnicy, znowu, w sytuacji, w której się znajdujemy, było genialne. Oczywiście nie strzelamy goli, których potrzebujemy – zaczął Hiszpan.

– Jeśli zapytasz mnie o dzisiejszy występ, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Kiedy gramy źle, mówię to na konferencji prasowej i mówię, że oni byli lepsi, a my nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Ale dzisiaj nie było tak w przypadku czołowej drużyny, jednej z najlepszych pod względem czystych kont. W piłce nożnej chodzi o wygrywanie, w piłce nożnej chodzi o strzelanie goli, a nie ich tracenie, i zawsze to robiliśmy. A w tym sezonie lub w ostatnim miesiącu, półtora miesiąca nie potrafiliśmy tego zrobić – dodał Guardiola.

Manchester City w 18 meczach wywalczył tylko 28 punktów i do liderującego Liverpoolu traci już 11 punktów. Jeżeli The Reds dzisiaj wygrają z Leicester, ich przewaga wzrośnie do 14 oczek. Warto zaznaczyć, że ekipa Arne Slota ma za sobą 16 spotkań, a więc o dwa mniej niż Obywatele.