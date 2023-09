IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola nie ukrywa, że jego zdaniem w piłce gra się obecnie zbyt dużo meczy

Szkoleniowiec jednak wie, że o wymuszenie zmian na FIFA i UEFA będzie bardzo trudno

Twierdzi jednak, że sami zawodnicy muszą powiedzieć stop

“Sami zawodnicy muszą powiedzieć: stop”

O tym, że w piłce gra się za dużo spotkań mówi się już od wielu lat. Podkreślają to często piłkarze, ale i szkoleniowcy. Wszyscy jednak wiedzą, że wymuszenie zmian na FIFA i UEFA będzie bardzo trudne, a być może niemożliwe. Obie te federacje dokładają bowiem co roku nowe rozgrywki, tym samym zwiększając liczbę spotkań. Teraz bardzo krytyczny głos na ten temat zabrał Pep Guardiola.

– Każdy pomysł, żeby zmniejszyć liczbę meczów będzie dobry, ale żadnych zmian nie będzie. Istnieje tylko jedno rozwiązanie, by coś się zmieniło. Sami zawodnicy muszą powiedzieć: stop, musimy coś zmienić. Wtedy być może FIFA i UEFA w jakiś sposób zareagują. Wszystko zależy od piłkarzy – stwierdził Guardiola.

– Nie mam zamiaru na nikogo wpływać. Muszą to zrobić zawodnicy. Tylko oni mogą coś zmienić. Jeśli prezydent UEFA powie do mnie albo do Jurgena Kloppa, żebyśmy nie narzekali, bo przecież zarabiamy duże pieniądze, to w porządku. Co mogę więcej zrobić? Zaczniemy grać w piłkę na ulicy z samej pasji. Dziś mam szczęście, że jestem tutaj, ale jeśli będę chciał trenować, to mogę to robić gdziekolwiek, niezależnie od poziomu – dodał na koniec.

Czy liczba meczy powinna zostać zmniejszona? Tak, obecnie gra się zbyt dużo 0% Nie, nie ma sensu, jest ok 0% Grajmy jeszcze więcej! 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak, obecnie gra się zbyt dużo

Nie, nie ma sensu, jest ok

Grajmy jeszcze więcej!

Czytaj więcej: Odważna opinia stopera. “Gdybym tylko był zdrowy, Arsenal wygrałby mistrzostwo”