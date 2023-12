fot. Imago/Colorsport Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United pokonał na Old Trafford Chelsea 2-1

Czerwone Diabły rozegrały bardzo dobre spotkanie i zdominowały rywala

Erik ten Hag uważa, że jego zespół się rozwija

Manchester United zagrał świetny mecz

Manchester United zaliczył w środę cenny triumf w hitowym starciu z Chelsea. Obie drużyny od początku sezonu rozczarowują, a ten mecz miał pokazać, która jest na lepszej drodze, aby powrócić na właściwe tory. Czerwone Diabły rozegrały być może swoje najlepsze spotkanie i wygrały w pełni zasłużenie. Zdominowały przeciwnika, tworząc sobie bardzo dużo okazji, lecz w wielu z nich brakowało skuteczności.

Erik ten Hag był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Szkoleniowiec od dawna mierzy się z potężną krytyką, a kibice domagają się jego zwolnienia. Takie występy mogą natomiast sprawić, że jego przyszłość na Old Trafford jest jeszcze do odratowania.

– To był nasz czwarty mecz po przerwie na kadrę i mieliśmy jeden rozczarowujący wynik, a w dwóch spotkaniach spisaliśmy się bardzo dobrze. W meczu z Chelsea zanotowaliśmy bardzo dobry wynik. Ostatecznie chodzi o rezultaty i jestem z tego zadowolony. Zawodnicy zagrali dobrze z Galatasaray, z Evertonem. Widzicie więc progres w tym zespole. Zmierzamy w odpowiednim kierunku.

– Z piłką przy nodze dominowaliśmy, dyktowaliśmy i kreowaliśmy sporo okazji. Strzeliliśmy bardzo ładne i nieprzypadkowe gole. To w jaki sposób zawodnicy zaczęli, jeśli chodzi o pressing, trudno utrzymać coś takiego przez cały mecz. Nadal mamy przestrzeń do poprawy. W drugiej części pierwszej połowy widać było u nas spadek, ale po zmianie stron się pozmienialiśmy. Zrobiliśmy to przeciwko Chelsea, bardzo dobrej drużynie, która wie jak grać piłką. Kiedy nie pressujesz, nie komunikujesz się dobrze, to taki rywal cię pogrąży. Spisaliśmy się bardzo dobrze – analizował Holender.

Zobacz również: Spodziewany-niespodziewany bohater hitu. United wygrywa z Chelsea [WIDEO]