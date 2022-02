Guardiola broni swoich piłkarzy za nocny wypad do baru

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Dziś światowe media obiegła informacja o Jacku Grealishu, który w asyście dwóch innych kolegów z drużyny został wyproszony z baru w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wszystko przez rzekomy mocny stan upojenia Anglika. O komentarz w tej sprawie poproszony został Pep Guardiola, który pewnie wbrew oczekiwaniu wielu kibiców, postanowił nie potępiać tego zachowania.

Pep Guardiola ironizuje odnosząc się do nocnego wypadu Jacka Grealisha do baru

Szkoleniowiec postanowił wziąć w obronę swoich piłkarzy

Zawodnicy zostaną ukarani grzywną

Piłkarze The Citizens mogą liczyć się z karami finansowymi za nocne wybryki

Menedżer Obywateli nie chciał roztrząsać całej sytuacji i postanowił nieco ostudzić atmosferę. Na pytanie czy jest zły z uśmiechem odpowiedział: – Dużo bardziej jestem zdenerwowany, że mnie nie zaprosili. To bardzo niemiłe. Mam nadzieję, że następnym razem już mnie zaproszą – krótko skomentował Hiszpan.

– Na filmie tak naprawdę niewiele widać i nie pokazuje on tego, co tak tam się wydarzyło. Zjedli razem kolacje, trzeźwi, wspólnie bawiąc się z kolegami i pracownikami drużyny. Gracze wychodząc na miasto znają ryzyko płynące z istnienia mediów społecznościowych, ale wszyscy – Riyad, Kyle, Ally (pracownik klubu, przyp. red.) i Jack byli idealni. Mimo to zostaną ukarani grzywną, bo nie zostałem zaproszony – skomentował Pep Guardiola, który chciałoby się powiedzieć, że robi w tej sytuacji dobrą minę do złej gry.

Szkoleniowiec został jeszcze zapytany, czy uważa, że jego gracze zostali potraktowani niesprawiedliwie. – W tym przypadku tak – odparł tylko dość lakonicznie Pep Guardiola.

