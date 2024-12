West Ham szuka nowego trenera. Znane nazwisko przejmie ekipę Fabiańskiego?

Graham Potter jest jednym z kandydatów na następcę Julena Lopeteguiego, któremu grozi zwolnienie z West Hamu United - poinformował dziennik The Times.

Źródło: The Times

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Graham Potter kandydatem na szkoleniowca West Hamu United

West Ham United fatalnie prezentuje się podczas aktualnego sezonu Premier League, a ponadto odpadł już z Pucharu Ligi Angielskiej. W tym momencie zespół Młotów ma na swoim koncie tylko 15 punktów, przez co zajmuje odległe 14. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna The Hammers posiada zaledwie 6 oczek przewagi nad strefą spadkową. Ewentualna relegacja do Championship byłaby katastrofą dla ekipy z Londynu.

Wygląda na to, że dni Julena Lopeteguiego na Stadionie Olimpijskim są już policzone. 58-letni Hiszpan może zostać zwolniony w każdej chwili po tym, jak West Ham United przegrał ostatnie dwa spotkania przeciwko Leicester City (1:3) oraz Arsenalowi (2:5). Włodarze Młotów bacznie monitorują rynek trenerski, a jednym z menedżerów, który wpadł im w oko, jest Graham Potter – czytamy w brytyjskim dzienniku “The Times”.

49-letni Anglik jest aktualnie bezrobotny – jego ostatnim miejscem pracy była Chelsea. Graham Potter opiekował się zespołem The Blues od września 2022 roku do kwietnia 2023 roku, natomiast wcześniej prowadził Brighton & Hove Albion, Swansea City oraz Ostersunds FK. Londyńczycy mają na swojej liście kandydatów również takie nazwiska jak Edin Terzić, Roger Schmidt, Sergio Conceicao i Massimiliano Allegri.

Przypomnijmy, że między słupkami West Hamu United stoi na co dzień Łukasz Fabiański.