Son rozstanie się z Tottenhamem? Może trafić do giganta Premier League

Manchester United może rozważyć transfer Heung-Min Sona, którego kontrakt z Tottenhamem Hotspur obowiązuje do końca tego sezonu - informuje Steve Bates.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Heung-Min Son łączony z Manchesterem United

Heung-Min Son ma ważny kontrakt z Tottenhamem Hotspur tylko do 30 czerwca 2025 roku. Co prawda w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że włodarze Kogutów zamierzają skorzystać z opcji przedłużenia umowy ze swoim kapitanem, ale jeszcze nie zostało to oficjalne potwierdzone. Stąd rosnące zainteresowanie reprezentantem Korei Południowej. Dotychczas media łączyły 32-latka z Atletico Madryt oraz Galatasaray Stambuł.

Teraz do gry o podpis Heung-Min Sona miał dołączyć Manchester United – ujawnił Steve Bates. Czerwone Diabły bacznie monitorują sytuację lewoskrzydłowego, pod kątem najbliższego letniego okna transferowego. Jeśli doświadczony napastnik będzie dostępny bez kwoty odstępnego, to klub z Old Trafford może złożyć mu ofertę. Ruben Amorim nie ukrywa, że jego zespół potrzebuje wzmocnienia formacji ofensywnej.

Heung-Min Son z powodzeniem występuje w barwach Tottenhamu Hotspur od sierpnia 2015 roku, kiedy przeprowadził się na White Hart Lane za mniej więcej 30 milionów euro z Bayeru Leverkusen. Dotychczasowy bilans Koreańczyka w drużynie Kogutów wygląda następująco – 422 mecze, 166 goli i 88 asyst. Skrzydłowemu nie udało się jednak poprowadzić londyńskiej drużyny do wygrania jakiegoś trofeum.

Przypomnijmy, że w kampanii 2018/2019 Tottenham Hotspur dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie ostatecznie musiał uznać wyższość Liverpoolu (0:2).