Gracia zostanie nowym trenerem Leeds

The Athletic nie ma wątpliwości. Javi Gracia wkrótce zostanie przedstawiony jako nowy menedżer Leeds United. Szkoleniowiec w swojej karierze prowadził między innymi Watford oraz Valencię.

Javi Gracia spróbuje uratować sezon Leeds

Słabe wyniki Leeds United w tym sezonie Premier League sprawiły, że klub zdecydował się na zwolnienie Jessego Marscha. Od tego momentu w mediach pojawiło się już kilku kandydatów do jego zastąpienia, ale rozmowy nie przyniosły żadnych efektów.

W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że Pawie zdecydują się na zatrudnienie Javiego Gracii. Informacje te przekazywał między innymi Fabrizio Romano, a także niektóre brytyjskie media.

Według The Athletic decyzja została już podjęta i Javi Gracia niebawem zostanie zaprezentowany jako nowy menedżer Leeds United.

Hiszpan od czerwca pozostaje bez pracy po tym, jak rozstał się z katarskim Al Sadd. Z Pawiami ma się związać umową do końca sezonu i powalczyć o utrzymanie w Premier League. Według The Athletic to od wyników trwającej kampanii mają zależeć dalsze losy obu stron.

Zespół Pawi prowadzi obecnie Michael Skubala, a Anglika wspierają Paco Gallardo i Chris Armas. Skubala do tej pory odpowiadał za rozwój drużyny Leeds do lat 21.

