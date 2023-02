Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Matt Law z brytyjskiego The Telegarph uważa, że Graham Potter nie musi obawiać się o swoją przyszłość. Jego zdaniem menedżer The Blues został zapewniony, że pozostanie na stanowisku do końca sezonu i otrzymał wsparcie od władz klubu.

Brytyjskie media są zgodne, co do przyszłości Pottera

Menedżer Chelsea pozostanie na stanowisku

Potter ma czas przynajmniej do końca obecnego sezonu

Potter zostanie trenerem Chelsea bez względu na wyniki

Właściciele Chelsea, Todd Boehly i Behdad Eghbali, nie planują zwolnić głównego trenera Grahama Pottera przed niedzielnym meczem z Tottenhamem Hotspur, pomimo fatalnej statystyki zaledwie dwóch zwycięstw w 14 meczach Premier League.

Porażkę z Southampton przyjęto głośnym buczeniem i wezwaniami do zwolnienia Pottera, a istnieje niebezpieczeństwo, że atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, jeśli Chelsea ponownie przegra z Tottenhamem w najbliższy weekend.

Matt Law powołując się na swoje źródła donosi, że Potter został zapewniony, iż klub nadal wierzy w jego umiejętności, a także otrzyma niezbędny czas, aby wyprowadzić Chelsea z kryzysu. Nie ma tematu zwolnienia menedżera przed końcem sezonu, który nadal traktowany jest jako część długoterminowego planu. Dziennikarz The Telegraph potwierdza tym samym doniesienia innych mediów, w tym The Mirror.

Inter nie zatrzyma Lukaku? “Nie prowadzimy rozmów” Dyrektor Interu Mediolan, Piero Ausilio, twierdzi, że Romelu Lukaku musi skupić się na boisku i nie myśleć o ewentualnym powrocie do Chelsea. Wyjaśnia też, w jaki sposób nerazzurri zastąpią Milana Skriniara. Ausilio radzi Lukaku Inter Mediolan straci Milana Skriniara po zakończeniu sezonu, ponieważ reprezentant Słowacji nie podpisał przedłużenia kontraktu z gigantami Serie A. Obrońca latem Czytaj dalej…

Przed Potterem bardzo trudny czas. Szkoleniowiec musi poskładać drużynę, która przeszła wiele zmian, a także sprowadziła mnóstwo nowych piłkarzy w styczniu. Dodatkowo będzie musiał się mierzyć z narastającą presją i niezadowoleniem kibiców, jeśli wyniki nie ulegną znacznej poprawie.

Chelsea po rozegranych 23 meczach w Premier League ma tylko 31 punktów na swoim koncie i zajmuje odległe dziesiąte miejsce. Szanse na doścignięcie najlepszej czwórki i awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów są coraz mniejsze.

Zobacz również: Jorginho wyjawił powody odejścia z Chelsea