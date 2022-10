PressFocus Na zdjęciu: Ashley Young & Steven Gerrard (Aston Villa, Premier League)

“To by było, ciekawe, że Steven Gerrard zostanie zwolniony po najlepszym meczu Aston Villi w ofensywie”. W ten sposób Michał Zachodny odniósł się do mojego twierdzenia na temat rzekomego ograniczania potencjału The Villans przez legendę Liverpoolu. Cóż, Gerrard przetrzymał “zwycięską” porażkę z Chelsea, ale przegrana z Fulham okazała się gwoździem do trumny. A trzy dni później AV zagrała tak, jakby to właśnie Stevie G był wszystkiemu winny.

W 13. kolejce Premier League Aston Villa, już bez Stevena Gerrarda, w efektowny sposób rozbiła Brentford

Piłkarze The Villans zagrali tak, jakby to właśnie osoba trenera ograniczała ich umiejętności

Dla Gerrarda praca ma Villa Park miała być przetarciem przed posadą na Anfield, jednak teraz legenda Liverpoolu znacznie oddaliła się od swojego futbolowego domu

Złe wzorce?

Czy Steven Gerrard był jedynym problemem Aston Villi? Jedynym nie, może nawet nie największym, ale na pewno jednym z bardziej istotnych. Anglikowi zarzucano przede wszystkim ograniczanie ofensywnego potencjału drużyny z Birmingham.

W meczu z Chelsea zespół wyglądał tak, jakby został pozbawiony wszelkich mechanizmów, które wcześniej ograniczały indywidualności. Dużo mówi się o tym, jak Gerrard buduje grę ofensywną. A robi to w stylu, który zna z Liverpoolu Rafy Beniteza. Przez to piłkarze nie maja wystarczająco swobody i nawet najbardziej techniczni zawodnicy nie mogą rozwinąć skrzydeł.

Chyba wszyscy zgadzamy się z tą analizą. Aston Villa pod batutą angielskiego szkoleniowca raczej nie należała do ekip Premier League, które określilibyśmy najbardziej zaawansowanymi taktycznie. W kontekście klubu z Villa Park nie użylibyśmy także stwierdzenia “futbol w pełni zorientowany na atak”. Zawsze było to coś pomiędzy, ale bez koniecznego balansu.

Kluczowe pytania o Premier League. “To stanowi o fenomenie Haalanda” Od Arsenalu, poprzez Alexa Iwobiego i Harry’ego Maguire’a, aż do Aleksandara Mitrovicia – jeżeli wędrować przez Premier League, to tylko z Michałem Zachodnym. Czy Kanonierzy mają szansę na mistrzostwo? Dlaczego Haaland tak świetnie spisuje się akurat w City? Czemu Alexander-Arnold nie powinien zmieniać pozycji? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w encyklopedycznej rozmowie z ekspertem i Czytaj dalej…

Trzy razy nie

Czy oglądanie występów ekipy z Birmingham sprawiało nam przyjemność? Nie. Czy piłkarze Aston Villi odczuwali radość z gry pod wodzą Stevena Gerrarda? Nie. I najważniejsze: czy The Villans regularnie punktowali za czasów angielskiego trenera? Trzy razy nie. Gdy drużyna wygrywa, to dwie pierwsze kwestie można przemilczeć, jednak gdy wszystkie aspekty nie prezentują się w korzystnym świetle, czas usiąść do rozmów na temat przyszłości. Gerrard zapewne otrzymał ultimatum: trzy punkty z Fulham albo panu już podziękujemy. Trzech punktów nie było, więc Panu Stevenowi podziękowaliśmy. A nawet jeżeli w rywalizacji z The Cottagers AV w jakiś cudowny sposób zdołałaby sięgnąć po zwycięstwo, prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, doczekalibyśmy się zmiany na stanowisku szkoleniowca.

Chociaż pozornie praca na Villa Park miała być dla Gerrarda świetnym przetarciem przed ewentualną posadą na Anfield, Anglika czeka długa droga, zanim wróci do miejsca, które zbudowało jego legendę. Jeżeli mając takich piłkarzy, jak Coutinho czy Buendia (abstrahując od obecnej dyspozycji Brazylijczyka), prowadzona przez ciebie drużyna nie jest w stanie prezentować atrakcyjnego dla oka futbolu, jak miałbyś poradzić sobie w Liverpoolu? Jeżeli dysponujesz takimi zawodnikami jak Ings i Watkins, a po 11 spotkaniach twoja ekipa ma na koncie zaledwie siedem goli, jak zamierzasz walczyć o najwyższe cele?

Premier League: Co działo się w 13. kolejce? [QUIZ] Trzynasta kolejka Premier League już za nami. Tę serię gier rozpoczęliśmy na City Ground, gdzie Nottingham Forest się z Liverpoolem, natomiast ostatni gwizdek wybrzmiał na London Stadium, arenie starcia West Hamu z Bournemouth. Jak uważnie śledziliście zmagania kolejnej odsłony najlepszej ligi świata? Swoją wiedzę możecie sprawdzić w quizie, który regularnie będzie pojawiał się na naszej Czytaj dalej…

When Hibbo Aston Villa sacks Stevie G scores , we riot

Nigdy cała wina nie leży po stronie trenera, bo przecież ostatecznie to nie on wybiega na boisko, jednak w przypadku Aston Villi nie sposób było nie odnieść wrażenia, że to właśnie za sprawą Gerrarda wszystko wyglądało tak, a nie inaczej. Czyli bez polotu i co najważniejsze – bez wyników. Gdyby Stevie G utrzymał się na stanowisku, a The Villans przegrali z Brentfordem, to w tej chwili podróżowaliby w przedziale opatrzonym napisem “dziewięć punktów”. Obok Leeds, Wolves i Nottingham.

Nawet jeżeli Aston Villa z Unaiem Emerym w przyszłym sezonie nie zdoła wygrać Ligi Europy, bez wątpienia zobaczymy ekipę, której gra w końcu sprawia przyjemność. Czy Steven Gerrard był jedynym problem The Villans? Jedynym może nie, ale chyba jednak największym.

Villarreal bez trenera. Unai Emery wraca do Premier League Aston Villa dopięła swego i przekonała Unaia Emery’ego do objęcia posady trenera drużyny. Angielski klub opłaci jego klauzulę w wysokości 6 milionów euro. Informacje te przekazał Fabrizio Romano. Klub poinformował już także o zatrudnieniu Hiszpana w oficjalnym komunikacie. Aston Villa przekonała Unaia Emery’ego do objęcia posady trenera Hiszpan zostawia tym samym Villarreal, który znalazł się Czytaj dalej…

Polacy w Premier League