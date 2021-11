W środę rano informowaliśmy, że Aston Villa rozważa Stevena Gerrarda jako swojego nowego szkoleniowca. Po południu pojawiła się informacja, że sam trener jest otwarty na powrót do Premier League. Poza Anglikiem rozważany jest także Roberto Martinez.

Steven Gerrard i Roberto Martinez są faworytami do objęcia sterów Aston Villi po zwolnieniu Deana Smitha

Anglik cieszy się na powrót do Premier League, czeka teraz na ruch ze strony klubu z Birmingham

Gerrard chętny na przetarcie przed przejęciem Liverpoolu

Włodarze Aston Villi w niedzielę zwolnili Deana Smitha. Choć zespół z Birmingham ma dwa punkty nad strefą spadkową, sztabowi technicznemu nie podoba się kierunek, w jaki zmierzała drużyna pod wodzą byłego już szkoleniowca. Szybko okazało się, że The Villans rozważają trzech trenerów do objęcia schedy po Deanie Smithie. Z tego grona wykluczono już selekcjonera reprezentacji Danii, Kaspera Hjulmanda.

W środę rano pisaliśmy, że w grze pozostają Steven Gerrard i Roberto Martinez. Po południu tego samego dnia Sky Sports donosiło już, że Anglik patrzy pozytywnie na tę propozycję.

Gerrard od trzech lat z sukcesami prowadzi Glasgow Rangers. W 2021 roku poprowadził szkockich gigantów do mistrzostwa ligi. Powszechnie uważa się, że 41-latek przygotowywany jest do przejęcia posady po Juergenie Kloppie w Liverpoolu – klubie, z którym był związany przez całą piłkarską karierę.

Wygląda jednak na to, że Anglik nie obawia się wyzwania i woli przetrzeć się w zespole o mniejszym potencjale. Teraz Gerrard oczekuje już na telefon z Birmingham. Do rozwiązania pozostanie również kwestia kontraktu z Glasgow Rangers. Trenera wiąże ze swoim zespołem kontrakt aż do 2024 roku.

