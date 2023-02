Fantasy Premier League: Najtrudniejsza kolejka sezonu?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Darwin Nunez & Andy Robertson

GW25 to Double GW dla czterech ekip i Blank GW dla czterech zespołów

Salah czy Saka, komu powierzymy kapitańską opaskę?

Jak bardzo jesteśmy w stanie zaryzykować, by kupić duet obrońców Liverpoolu?

Drużyny z DGW:

Arsenal – Leicester (W), Everton (D)

Everton – Aston Villa (D), Arsenal (W)

Liverpool – Crystal Palace (W), Wolves (D)

Wolverhampton – Fulham (W), Liverpool (W)

Drużyny z BGW:

Brentford

Brighton

Manchester United

Newcastle

Najpopularniejsze opcje na GW25 Fantasy Premier League

Arsenal

Defensywa Arsenalu kompletnie mnie nie przekonuje, jednak dwa mecze piechotą nie chodzą, a Leicester i Everton nie są drużynami z czołówki, chociaż potrafią zaskoczyć. W moim składzie znajdzie się Ben White (4.7), którego posiadam o od dłuższego czasu, ale gdybym przed tą kolejką nie miał go w kadrze, to niekoniecznie próbowałbym zmienić ten stan rzeczy. Gabriel (5.2) i Saliba (5.3) to zbyt drogie opcje. Jeżeli któryś z nich znajduje się pod waszymi skrzydłami, niech tam zostanie, ale specjalnie starać się o nich nie należy.

Heading into a Double Gameweek 2️⃣5️⃣



Have you got room for both in your #FPL lineup?

W pomocy mamy dwóch kandydatów do pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce, a jeden z nich bez wątpienia będzie bardzo popularną propozycją w kontekście wyboru kapitana. Mowa oczywiście o Bukayo Sace (8.4) i Martinie Odegaardzie (7.0). Anglik i Norweg w klasyfikacji najlepszych zawodników FPL zajmują obecnie 5. i 6. miejsce. Saka w ostatnich pięciu meczach zdobył 32 punkty, dlatego jeżeli nie jesteście w stanie zapewnić sobie usług Salaha, zapewne przyznacie opaskę 21-latkowi z Londynu.

Natomiast Martinelli i Trossard będą wymieniać się minutami, dlatego trudno przewidzieć, kto zagra więcej.

Everton

Everton to trzech piłkarzy: James Tarkowski (4.4), Jordan Pickford (4.4) i Witalij Mykołenko (4.3). Są tani, mają miejsce w podstawie – czego chcieć więcej? Duża grupa menedżerów zapewne skusi się na Tarkowskiego, który jest niesamowicie groźny przy stałych fragmentach gry.

Liverpool

Wstępnie licząc, z Liverpoolu mamy przynajmniej pięciu zawodników, których powinniśmy rozważyć w kontekście DGW. Tej grupie oczywiście przewodzi Mohamed Salah (12.7), który zapewne rozegra około 150 minut. Egipcjanin to najbardziej atrakcyjna i jednocześnie najdroższa opcja, co sprawa, że wielu menedżerom będzie trudno zmieścić go w składzie, dlatego ci “biedniejsi”, w tym także prawdopodobnie i ja, postawią na tańszą alternatywę, czyli Cody’ego Gakpo (7.8).

Holender w końcu się odblokował, więc jeżeli szukacie mniej wymagającej finansowo alternatywy dla Faraona, reprezentant Oranje gorąco się poleca. A ile czasu otrzyma w tej kolejce, tego nie sposób przewidzieć, chociaż zapewne nie mniej niż 120 minut. Rotacja z Firmino i Jotą jest dla niego zagrożeniem.

Who are you giving the armband to for Gameweek 25? 🧢

Na roszady musi uważać także Darwin Nunez (8.7), ale Urugwajczyk niemal na pewno zagra w podstawie w obu spotkaniach, więc z jego strony liczę nawet na 170 minut. W tym artykule nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy należy sprzedawać Kane’a i kupić za niego Darwina. Tym ruchem “uwolnimy fundusze”, które będziemy mogli wykorzystać na kolejne ryzykowne ruchy. Niezależnie od tego, czy warto, czy też nie warto, ja takowej zamiany dokonałem.

Trent Alexander-Arnold (7.3) czy Andy Robertson (6.8)? A może jeden i drugi? Obaj to obrońcy premium, ale punkty premium z ich strony to niekoniecznie chleb powszedni. Chociaż oczywiście ostatnio się rozegrali, Anglik w trzech meczach wywalczył 19 oczek, a Szkot 14. Mają pewne miejsce w składzie, mogą zagrać nawet 2×90 minut i są w stanie dać nam dwucyfrówkę. Jeżeli mamy wolne środki i jesteśmy gotowi na rozczarowanie, TAA to wyjątkowo atrakcyjna opcja.

Three Liverpool assets are the most transferred in for Gameweek 25 so far 🎯



Have you got a trio of Reds in your side? 💭#FPL pic.twitter.com/ZxEnIKPCXw — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) February 21, 2023

Wolverhampton

Wolverhampton to bez wątpienia najmniej atrakcyjny zespół w DGW. Wilki grają dwa mecze na wyjeździe, nie strzelają goli, a ich obrona nie należy do najbardziej szczelnych. Jeżeli ktokolwiek ma zwrócić naszą uwagę, to co najwyżej będzie to Hugo Bueno (3.9), ponieważ jest… bardzo tani i Craig Dawson (4.8), groźny przy stałych fragmentach.

Double Gameweek 25 teams and their fixtures 😍



♦️ @Arsenal: Leicester (A), Everton (H)

🍬 @Everton: Aston Villa (A), Arsenal (A)

🔴 @LFC: Crystal Palace (A), Wolves (H)

🐺 @Wolves: Fulham (A), Liverpool (A)



List the #FPL players you have from these sides 👇

Mój “wstępny” skład na GW25 Fantasy Premier League:

Bramkarz: Ward

Obrońcy: White, Tarkowski, Lewis

Pomocnicy: Saka ©, Odegaard, Mahrez

Napastnicy: Darwin, Haaland

Dokonane zmiany: Kane, Martinelli, Botman → Darwin, Saka, Tarkowski (-4)

Możliwe zmiany: Bruno Fernandes → Cody Gakpo (-8)

OR ekipy Widok 45 : 218 617

: 218 617 Łączna liczba punktów: 1500

Podsumowanie poprzedniej kolejki: