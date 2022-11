Fantasy Premier League: Kto już kupił Wilsona?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Callum Wilson (Newcastle)

Chociaż Fantasy Premier League to gra dla cierpliwych, a najwięksi i najlepsi zalecają dokonywanie transferów dopiero tuż przed deadline’em, wielu menedżerów zapewne jeszcze w trakcie trwania 14. serii zmagań zamieniło Ivana Toneya na snajpera Newcastle, co należy uznać za potrójnie usprawiedliwiony ruch. Co przemawiało za pozyskaniem Calluma Wilsona tuż po meczu Srok z Aston Villą?

Tytuł Player of the Week oficjalnie otrzymał Reiss Nelson, jednak doskonale wiemy, kto był głównym bohaterem GW14 Fantasy Premier League

Callum Wilson za Ivana Toneya, kto mów nie?

W 14. kolejce zmagań absolutnie kluczowy był wybór wicekapitana

Trzy powody, by jak najwcześniej kupić Wilsona

Po pierwsze, fenomenalny występ Anglika w rywalizacji z The Villans. Callum Wilson zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty, co pozwoliło mu uzyskać pełną pulę bonusów i zakończyć GW14 Fantasy Premier League z 19 punktami na koncie. Takim samym wynikiem popisał się Reiss Nelson (4.8), jednak pomocnik Arsenalu to właściwie żadna opcja, ponieważ w 14 spotkaniach na boisku pojawił się tylko raz. A że zrobił to akurat w tak efektownym stylu – nikt nie mógł się tego spodziewać. Dlatego 22-latka, mimo iż to właśnie on oficjalnie sięgnął po tytuł Player of the Week, traktujemy wyłącznie jako ciekawostkę.

Callum Wilson (£7.3m) records his best-ever return in #FPL with a 19-point haul against Aston Villa, thanks to 2️⃣ goals, 2️⃣ assists and the maximum 3️⃣ bonus.



Did you have him in your team? 🤔 #FPL pic.twitter.com/efmKzGFEvG — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 29, 2022

Po drugie, trzeba jakoś zastąpić Ivana Toneya, który w GW15 postanowił odpocząć. Napastnik Brentfordu pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Szkoda, że akurat wyłączył się na pojedynek z Nottingham Forest i tym samym zmarnował idealną okazję na przerwanie trzymeczowej serii bez strzelonego gola. Wilson ma w perspektywie starcia z Southampton i Chelsea, natomiast Toney tylko potyczkę z City. Ten transfer klika(ł) się sam.

🟨 Ivan Toney will be suspended for Brentford's trip to Nott'm Forest



What's the plan, Toney owners? 🧠 #FPL pic.twitter.com/ASHA6VG4zZ — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 29, 2022

Po trzecie, wzrost ceny. Skoro ja i wy rozważaliśmy zakup Wilsona, zrobiło to także kilkadziesiąt tysięcy menedżerów Fantasy Premier League. A za tym idzie, wartość 30-latka z St. James’ Park nie miała prawa utrzymać się na poziomie 7.3. Mnie udało się trafić go właśnie w tej kwocie, jednak dzisiaj czterokrotny reprezentant Anglii kosztuje już 7.5.

📈 #FPL PRICE RISERS 📈



⬆️ De Bruyne – £12.5m

⬆️ Wilson – £7.5m

⬆️ Dalot – £4.8m

⬆️ Trippier – £5.9m

⬆️ Mee – £4.6m pic.twitter.com/wlIEQmE7hp — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 1, 2022

Po więcej interesujących ciekawostek, a przede wszystkim po prognozy cenowe, zapraszam pod adresy www.fplstatistics.co.uk i www.fantasyfootballfix.com/price/. Wyjątkowo przydatne narzędzia.

Tak prezentuje się skład drużyny tej serii gier Fantasy Premier League:

Bramkarz: Pickford (11 pkt)

Obrońcy: Mee (11 pkt), Mitchell (11 pkt), Trippier (11 pkt), Dalot (9 pkt)

Pomocnicy: Nelson (19 pkt), Miguel Almiron (12 pkt), De Bruyne (11 pkt), Odegaard (10 pkt)

Napastnicy: Wilson (19 pkt), Moore (13 pkt)

Lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Dotychczasowy lider nie zdołał utrzymać swojej pozycji – Sanad 23{LY}🇱🇾• spadł na 8. lokatę. Na szczycie witamy ekipę Come on the Pegs, która w GW14 zdobyła 86 punktów. Podobnie jak w przypadku zdecydowanej większości aktywnych menedżerów, kluczowy okazała się wybór wicekapitana. Skoro naszego nominalnego przewodniczącego klasy zabrakło, podwójnie punktował ten, kto przy swoim nazwisku miał literkę “v”. U Petera Lougheeda Erlinga Haalanda zastąpił Kevin De Bruyne i to dało Irlandczykowi dwa razy 11 oczek.

What are your early thoughts about Erling Haaland for Gameweek 15? 🧐#FPL — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 1, 2022

Mój wynik

Mój wynik? Zaskakująco dobry. GW14 rozpocząłem niemałym bólem głowy, ponieważ tuż przed zamknięciem tradycyjnego okna transferowego okazało się, że Erlinga Haalanda jednak nie ma w kadrze meczowej, a Phil Foden zasiądzie wśród rezerwowych. O ile na pierwszą sytuację byłem przygotowany, ponieważ wicekapitanem mianowałem Salaha, o tyle informacja dotycząca Anglika wyjątkowo mnie rozczarowała. Jednak jak to się mówi, złe miłego początki.

Trzech zawodników z ekipy Widok 45 znalazło się w Team of the Week, co można uznać za duży sukces. Natomiast trzech mocno rozczarowało – Foden i Toney zdobyli po jednym punkcie, a Eze nie zrobił nic poza 62-minutową obecnością na murawie. W klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League awansowałem z miejsca numer 318 359 na 188 543 lokatę. Zielona strzałka u mnie pojawia się właściwie co dwie kolejki, jednak mam nadzieję, że po GW15 ten trend zostanie przełamany.