Pressfocus Na zdjęciu: Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur doznał w lutym kontuzji, która wyklucza go z gry w sezonie 2022/2023. Urugwajczyka długo nie zobaczymy na boisku.

Rodrigo Bentancur nie pojawi się już na boisku w tym sezonie

Urugwajczyk przeszedł operację kolana

Pomocnik wróci do gry dopiero pod koniec roku

Tottenham ma poważny kłopot w środku pola

W sezonie 2022/2023 najważniejszy cel, który chce zrealizować Tottenham, to awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Koguty zajmują aktualnie czwarte miejsce w tabeli Premier League, więc są aktualnie w dobrej sytuacji. Podopiecznym Antonio Conte zostało jednak jeszcze mnóstwo meczów do rozegrania. Na domiar złego ze składu wypadł podstawowy pomocnik.

11 lutego Tottenham mierzył się na wyjeździe z Leicester City. Londyńczycy polegli wówczas na King Power Stadium. Oprócz kompletu punktów Koguty straciły też Rodrigo Bentancura. Urugwajczyk doznał poważnej kontuzji. Wiadomo było, że 25-latka zabraknie przez dłuższy czas. Początkowo mówiło się, że Bentancur nie pojawi się na boisku w tym sezonie. Miał on także opuścić początek przyszłej kampanii.

Urugwajczyk przeszedł już operację zerwanego więzadła krzyżowego. Najnowsze doniesienia w sprawie Bentancura mogą niepokoić fanów Tottenhamu. Ma on bowiem wrócić do gry najwcześniej na początku listopada. Koguty już teraz mają ograniczone pole manewru przy jego nieobecności. Tak długa przerwa może oznaczać dla klubu konieczność kupienia pomocnika w letnim oknie transferowym, aby zespół już na starcie sezonu nie popadł w dołek formy.

