Marcelo Bielsa mógł objąć Everton i zająć miejsce zwolnionego Franka Lamparda. Chociaż Argentyńczyk był faworytem Farhada Moshiriego, właściciela The Toffees, klub zdecydował się postawić na Seana Dyche’a. Co sprawiło, że zrezygnowano z usług legendarnego szkoleniowca? Sky Sports zdradza szczegół negocjacji z “El Loco”.

Marcelo Bielsa mógł zostać trenerem Evertonu

Argentyńczyk był faworytem właściciela klubu

Co sprawiło, że “El Loco” nie obejmie The Toffees? Obie strony miały inną wizję przyszłości

Nieporozumienie co do przyszłości klubu

Dlaczego Everton nie zdecydował się podjąć współpracy z Argentyńczykiem? Plan Marcelo Bielsy zakładał szeroko zakrojoną restrukturyzację klubu, natomiast The Toffees w tej chwili chcą skoncentrować się wyłącznie na pozostaniu w Premier League, a długofalowe plany zacząć wcielać w życie dopiero po zapewnieniu sobie utrzymania. Bielsa chciał także wdrożyć nową politykę transferową, zgodnie z którą Everton kupowałby i rozwijał młodych, obiecujących graczy.

Większościowy akcjonariusz Farhad Moshiri rozmawiał w tym tygodniu z Marcelo Bielsą i Seanem Dyche’em. Argentyńczyk był wyborem nr 1, ale wobec jego osobistych wątpliwości klub zaaranżował także rozmowy z Anglikiem, który wczoraj spotkał się z prezesem Evertonu Billem Kenwrightem i dyrektorem ds. futbolu Kevinem Thelwellem.

Bielsa uważa, że Everton jest świetnym klubem, ale moment na podjęcie pracy nie jest odpowiedni. “El Loco” miał zastrzeżenia co do tego, czy drużyna będzie w stanie dostosować się do jego metod w trakcie sezonu. Jak ujawnia Sky Sport, osoba zaangażowana w negocjacje na linii Bielsa – Everton zaprzeczyła, jakoby 67-latek z Rosario chciał najpierw rozpocząć pracę z młodzieżą, zanim latem zostanie pierwszym trenerem.