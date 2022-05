Źródło: Goal.pl/ The Mirror/ Sky Sports

Pressfocus Na zdjęciu: David De Gea i rezerwowy bramkarz Man Utd

Według najnowszych raportów The Mirror, David De Gea otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu. W grę wchodzą kolejne trzy lata. Podobno Erik Ten Hag również będzie stawiał na Hiszpana między słupkami Man Utd. Zdaniem szkockich dziennikarzy, z tego powodu Dean Henderson odejdzie na wypożyczenie.

David De Gea przedłuży kontrakt z Man Utd

Erik Ten Hag nie dokona rewolucji w bramce Czerwonych Diabłów

Dean Henderson, który oczekiwał częstszych występów, poszuka minut na wypożyczeniu

De Gea zostaje na Old Trafford

David De Gea broni dostępu do bramki Man Utd od 2011 r. Jak twierdzą dziennikarze The Mirror, Hiszpan szykuje się do trzeciego przedłużenia kontraktu. Teraz klub zaoferował trzyletni projekt ze zgodą na odejście po rozegraniu dwóch pełnych sezonów. Przedstawiciele piłkarza przekazali szefom, że ten przystał na oferowane warunki.

Ralf Rangnick często stawiał na 31-latka między słupkami i wygląda na to, że Erik Ten Hag również podąża w tym kierunku. Szkockie źródła przekazały jeszcze wieści o rozmowach holenderskiego trenera z golkiperami Czerwonych Diabłów.

Pierwszym wyborem Ten Haga jest De Gea. Analogicznie drugim pozostawałby Dean Henderson. Młodszy z bramkarzy już w tym sezonie narzekał na brak minut, a zimą szukał nawet ucieczki z Old Trafford. Stąd też w letnim okienku jego obóz załatwi mu wypożyczenie do innego zespołu.

Man Utd przygotowuje się do większej rewolucji. Rozczarowująca postawa podczas kampanii 2021/22 odbiła się czkawką wśród interesów rodziny Glazerów. Ten Hag musi uporządkować zespół, którego jesienią czekają mecze w Lidze Europy.

Część ekspertów Sky Sports uważało momentami, że przez brak awansu do Ligi Mistrzów, klub opuści Cristiano Ronaldo. Tymczasem Portugalczyk ma być ważną częścią planów nowego menadżera.

