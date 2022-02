Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Do ciekawych wieści odnośnie przyszłości Cristiano Ronaldo doszedł ESPN. Okazuje się, że Portugalczyk po cichu rozważa odejście z Man Utd już po sezonie 2021/22. Wszystko będzie jednak zależało, kogo latem na stanowisko trenera zatrudnią klubowe władze.

Cristiano Ronaldo nadal nie jest pewny swojej przyszłości na Old Trafford

Portugalczyk poczeka z podjęciem decyzji do momentu, kiedy Man Utd przejmie nowy trener

Kadencja Rangnicka wygasa wraz z końcem sezonu, dlatego wiążące decyzje nadejdą dopiero latem

Ronaldo stawia żądania United

Cristiano Ronaldo nie tak wyobrażał sobie powrót na Old Trafford. Co prawda, Man Utd wciąż jest w grze o trofeum Ligi Mistrzów, jednak od jesieni każdy miesiąc przynosi coś złego. Wcześniej w szatni panowało niezadowolenie z powodu złej rotacji składem za czasów Solskjaera.

Ten sam problem pojawił się, gdy na ratunek przybył Ralf Rangnick. Do tego CR7 zarzucił swoim kolegom z drużyny w zimowym wywiadzie dla Sky Sports, że brakuje im zwycięskiej mentalności. Kiedy na pozór wszystko zaczęło się układać, spokój wewnątrz klubu zaburzył skandal z udziałem Masona Greenwooda. Stąd też odsunięcie 20-latka od składu przyczyniło się do zablokowania odejścia Jesse Lingarda.

Z szatni dalej dochodzą głosy niezadowolenia ze współpracy zawodników z Rangnickiem. Niemiecki szkoleniowiec i tak wykazuje się sporą cierpliwością, ale przyleciał na wyspy z potężnym bagażem doświadczeń, więc nie pierwszy raz musi ugasić wielki pożar.

Niemniej Ronaldo miał nadzieję, że zostanie brakującym elementem w walce o tytuł Premier League. Jak na razie, Czerwone Diabły są daleko w tyle za TOP3. Marnym pocieszeniem dla 36-latka jest walka o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach też nie wyglądało to kolorowo. W dużej mierze, dzięki golom atakującego, Man Utd cieszy się dalszym uczestnictwem w fazie pucharowej.

Wszystko, co powyżej ma wpływ na coraz gorsze samopoczucie Ronaldo. Według ESPN, piłkarz sprecyzował swój plan działania, gdy obecna kampania dobiegnie końca. Wówczas poczeka na decyzję Glazerów, kim zastąpią Ralfa Rangnicka, który lada moment zostanie klubowym działaczem. W takiej sytuacji można odnieść wrażenie, że Portugalczyka nie interesuje dalsza gra pod wodzą Niemca. Dlatego, czeka na menadżera, który przywróciłby United do świetności z dawnych lat, coś na wzór kariery Sir Alexa Fergusona.

Aktualnie media największe szanse na przejęcie sterów w United dają Mauricio Pochettino. W tej kandydaturze nie ma pewności czy Argentyńczyk poradziłby sobie z ego takich gwiazd jak Ronaldo. Poza tym w kadrze znajduje się jeszcze wiele innych zawodników, którzy także czują się najlepsi na świecie. Opiekun PSG nie radzi sobie przecież z buntami Messiego lub Neymara. Do tego nie przekonał Kyliana Mbappe do pozostania w Paryżu, więc jak miałby zatrzymać Ronaldo na Old Trafford?

Przed zarządem Man Utd niezwykle trudne zadanie. W obecnej kampanii o mistrzostwie można już zapomnieć. Z kolei Czerwone Diabły wracają do piłkarskich obowiązków w najbliższy piątek. Wtedy na własnym terenie podejmą niżej notowane Middlesbrough w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii. Do łask trenera wrócił w końcu Paul Pogba, który może nawet wystąpić w wyjściowym składzie po trzymiesięcznej przerwie.

